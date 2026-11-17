Samsung готовит еще одно изменение для смартфонов Galaxy, связанное с искусственным интеллектом. В One UI 9.5 появится возможность самостоятельно задавать текст, который система будет произносить при автоматическом ответе на входящие звонки. Это позволит владельцам устройств выбирать, что именно услышит человек на другом конце провода, вместо использования стандартного сообщения.

Речь идет о развитии функции фильтрации вызовов, которую компания добавила в One UI 9.0. С ее помощью смартфон может самостоятельно принять звонок, поинтересоваться у собеседника целью обращения и передать владельцу содержание ответа. Пользователю остается решить, стоит ли подключаться к разговору или можно проигнорировать вызов.

В следующей версии оболочки компания добавит возможность настроить собственное приветствие. Для этого достаточно будет написать нужный текст в специальном разделе настроек. При поступлении вызова искусственный интеллект озвучит его вместо заранее подготовленной фразы. Таким образом, владелец смартфона сможет сам определить, как система будет обращаться к звонящим и какую информацию сообщать им в начале разговора.

Новая настройка появится в разделе Galaxy AI, отвечающем за помощь при звонках. Однако воспользоваться ею получится не во всех странах: компания может ограничить распространение функции в зависимости от региона. Также предусмотрено ограничение для поездок за границу — пользовательское приветствие не будет работать в роуминге за пределами домашней страны.

Тем временем производитель готовится открыть программу бета-тестирования One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S26. Ее запуск ожидается уже на следующей неделе. В дальнейшем компания должна представить и другие нововведения оболочки, а полноценный релиз, предположительно, состоится вместе с анонсом семейства S27 в начале 2027 года.

Источник: SamMobile