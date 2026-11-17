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Новая акустика Harman Kardon LIORA art получила девять динамиков, два сабвуфера и прозрачный корпус с многоуровневой подсветкой. Система рассчитана не только на воспроизведение музыки, но и на создание световых эффектов, которые меняются в зависимости от выбранного режима.

Акустическая конфигурация включает три 1,25-дюймовых твитера, четыре 2,5-дюймовых среднечастотных динамика и два 5-дюймовых сабвуфера. Заявленный частотный диапазон составляет 40 Гц — 20 кГц, отношение сигнал/шум достигает 80 дБ. Встроенная система автоматической настройки адаптирует звучание к помещению, в котором установлена колонка.

Корпус размером 274 x 274 x 385 мм весит 9,749 кг. Его конструкция состоит из двух прозрачных куполов, между которыми расположено кристаллическое ядро с системой освещения. Подсветка формирует горизонтальные световые полосы и рассеянные ореолы. Для объединения нескольких совместимых устройств предусмотрена технология Auracast, а передача музыки поддерживается через Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.3 и AirPlay.

Оригинальная модель появилась в продаже в Китае под названием LIORA Music Diamond. По данным официального аккаунта Harman Kardon, предзаказы открылись 15 ноября, а полноценный старт продаж назначен на 29 ноября 2026 года.

Источник: ithome