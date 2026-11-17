Samsung может изменить подход к камерам своих флагманских смартфонов и вернуть технологию, от которой отказалась несколько лет назад. По предварительным данным, Galaxy S28 Pro и S28 Ultra, ожидаемые в 2028 году, могут получить переменную диафрагму. Это позволит камерам лучше приспосабливаться к разным условиям съемки.

Подобное решение дает возможность физически менять размер отверстия объектива, через которое свет попадает на матрицу. Если открыть диафрагму шире, камера сможет захватывать больше света и получать более качественные снимки в темноте. При сужении отверстия увеличивается глубина резкости, благодаря чему четкими остаются не только объекты на переднем плане, но и детали на заднем.

Для компании эта технология не является совершенно новой. Компания уже применяла похожее решение в Galaxy S9 и S10, представленных более 7 лет назад. Правда, тогда камера могла переключаться только между двумя вариантами диафрагмы. В последующих поколениях производитель отказался от этой разработки, сделав ставку на другие возможности камер.

Теперь ситуация на рынке может заставить компанию пересмотреть прежний подход. Поводом для обсуждений стало появление переменной диафрагмы в iPhone 18 Pro. На фоне интереса других производителей к этой технологии Samsung также может вернуться к ее использованию в своих флагманах.

Пока информация о S28 Pro и S28 Ultra носит предварительный характер. Подтверждений того, что производитель действительно разрабатывает такие камеры, нет. До предполагаемого выхода смартфонов остается еще достаточно времени, поэтому говорить о конкретных характеристиках будущих моделей пока рано.

Источник: SamMobile