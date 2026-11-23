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Apple готовит к запуску производство OLED-дисплеев для iPhone 18 и iPhone Air 2. Массовый выпуск панелей начнётся уже в конце декабря 2026 года или январе 2027-го. Поставщиками выступят Samsung Display и LG Display, причём распределение заказов между компаниями будет зависеть от модели смартфона.

Первой к работе приступит LG Display: производство экранов для базового iPhone 18 запланировано на конец декабря. Samsung Display начнёт выпуск панелей в январе. Обе компании будут поставлять дисплеи для этой модели. Презентация новых смартфонов, по предварительным данным, состоится в марте 2027 года, а не осенью, как это традиционно происходило с базовыми iPhone.

Для iPhone Air 2 Apple выбрала другую стратегию. Компания намерена использовать OLED-панели предыдущего поколения, поэтому новые заказы на дисплеи будут ограниченными. Речь идёт о 6,5-дюймовом LTPO OLED-экране с разрешением 2736 x 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой HDR-яркостью 3000 нит. Единственным поставщиком таких панелей останется Samsung Display.

При этом iPhone Air 2 может получить более серьёзные изменения в других компонентах: утечки указывают на новый процессор, дополнительную сверхширокоугольную камеру и аккумулятор увеличенной ёмкости. Сдержанные заказы на экраны связывают с невысокими продажами первого iPhone Air. Apple, судя по всему, не намерена наращивать производство тонкой модели прежними темпами.

Источник: gizmochina