Инженеры Apple рассказали, как устроено охлаждение складного iPhone Duo

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Инженеры Apple Дэн Мюррей и Банафше Барабади рассказали в интервью PCMag, как решали проблему отвода тепла в складном iPhone Duo и зачем через шарнир устройства проходит гибкая графитовая трубка.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Согласно объяснению старшего менеджера по тепловому проектированию Банафше Барабади, гибкая трубка из графита, проведённая через шарнир iPhone Duo, передаёт тепло между двумя половинками корпуса. Она рассчитана на сотни тысяч циклов складывания/раскладывания и должна сохранять теплопроводные свойства и оставаться целой на протяжении всего срока эксплуатации аппарата.

Вторым ключевым элементом системы охлаждения первого складного смартфона Apple стал новый материал для соединения процессора с испарительной камерой, который в Apple называют metal over foam («металл поверх пены»). Он выполняет роль термопасты — создаёт тепловой и механический контакт между охлаждаемым чипом и теплоотводной камерой. Как утверждает Барабади, на подбор свойств этого материала ушло несколько месяцев.

Необходимость в таких решениях связана с повышенным тепловыделением однокристальной системы A20 Pro, на которой построен iPhone Duo, а заодно и две флагманские модели семейства iPhone 18 Pro. Этот чип стал первым процессором Apple для смартфонов, изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу. Как пояснил вице-президент компании по разработке микросхем Дэн Мюррей, повышенную нагрузку создаёт второй дисплейный контроллер, который добавили в чип специально для iPhone Duo: он позволяет одновременно работать внутреннему гибкому экрану и внешнему.

Предзаказы на iPhone Duo откроются 16 октября, а продажи начнутся 23 октября. Стоимость смартфона начинается от 1999 долларов США.

Источник: PhoneArena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +203.90
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