Инсайдер опубликовал снимок iPhone Duo 2 с тремя объективами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

В сети появилось изображение, которое выдают за прототип складного смартфона Apple iPhone Duo второго поколения. Снимок 3 ноября 2026 года опубликовал в X аккаунт Majin Bu, специализирующийся на утечках об устройствах Apple.

На фотографии виден блок камер в форме таблетки, как у нынешнего iPhone Duo, но заметно удлиненный. Внутри вместо двух объективов размещены три — это указывает на возможное появление отдельного телеобъектива рядом с основной и сверхширокоугольной камерами.

Автор публикации утверждает, что снимок подлинный и показывает аппарат на стадии инженерной проверки и валидации. По его словам, прототип еще не запускает iOS и не работает ни на каком программном обеспечении, а фотография отражает лишь ожидаемый внешний вид устройства.

Автор: Majin Bu Источник: www.teknoburada.net

В первом iPhone Duo стоят две камеры по 48 Мп. Двукратный зум с оптическим качеством там реализован кадрированием основного сенсора, а полноценного телеобъектива нет, и обозреватели называли это одним из главных компромиссов модели при ее цене.

О вероятном появлении телекамеры ранее сообщал Марк Гурман из Bloomberg. В подкасте Power On он говорил, что добавление телеобъектива есть в списке планов Apple, но назвал задачу сложной из-за толщины корпуса и не назвал сроков. Тогда же Гурман рассказал, что в компании уже тестируют прототипы iPhone Duo 2 с FaceID, встроенным под внешний экран, и рассматривают внутренний дисплей диагональю от 8,5 до 9 дюймов.

К сообщению стоит относиться осторожно. Независимо подтвердить подлинность снимка невозможно, а за день до публикации тот же аккаунт выложил изображение, названное CAD-рендером iPhone Duo 2, и его проверка инструментами обнаружения ИИ дала высокую вероятность генерации. Сами такие детекторы ошибаются, но повод для сомнений это добавляет.

Второе поколение складного iPhone ожидают во второй половине 2027 года. Apple не подтверждала ни существование iPhone Duo 2, ни тройную камеру, ни сроки выхода, поэтому конфигурация может измениться до анонса.

Источник: Teknoburada.Net

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