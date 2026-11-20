Несколько недель назад стало известно, что Huawei запустит новый бренд смартфонов — OSTA. Первенцем марки должен был стать аппарат с необычным «широкоформатным» экраном. Внешне новинка очень напоминала уже существующий у Huawei флагман Pura X View. Эти ожидания более чем оправдались: первый смартфон бренда по имени OSTA O1 Pro оказался практически точной копией Pura X View.

От исходного аппарата новинка отличается двумя вещами. У неё убрали широкоугольную камеру на 8 МП, взамен добавив версии с 16 ГБ оперативки. Также модель имеет немного другую внешность. Huawei позиционирует OSTA A1 как «AI-смартфон»: в частности, в систему встроен помощник Little Star, который компания называет «универсальным ИИ-компаньоном». В качестве системы используется особая версия HarmonyOS 7.0 с приставкой AI Pioneer Edition.

Прочие характеристики остались прежними. Основой смартфона служит чипсет Kirin 9030S, дополненный 12/16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256/512/1024 ГБ. Спереди нас встречает 6,39″ OLED-экран со стеклом Kunlun Glass и необычным соотношением сторон 16:9,5. Сзади остались лишь три камеры: главная на 200 МП, телевик-перископ с 3,7-кратным зумом да спектральный датчик для лучшей настройки баланса белого. Питается аппарат от батареи на 7000 мА*ч, поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка. Из других особенностей можно выделить Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ИК-порт, NFC и защиту IP68.

Цена OSTA A1 Pro оказалась ниже, но всего на 300 юаней. Младшую версию 12/256 оценили в 5699 юаней или 72 тысячи рублей, а старшую 16/1024 — в 8999 юаней или 113 тысяч рублей. Продажи смартфона на глобальном рынке, судя по всему, не планируются.

Источник: MT