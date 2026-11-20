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Samsung готовит новую модель беспроводных наушников Galaxy Buds Active, предназначенную для любителей спорта. Первые сведения об устройстве появились после сертификации в FCC, а теперь дополнительные подробности обнаружились в тестовой версии оболочки One UI 9.5. Судя по найденным материалам, компания сделает ставку на необычную конструкцию и защиту от воды.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT на основе неофициальных рендеров

Главная особенность новинки — крепление, которое проходит за ушной раковиной. Благодаря ему наушники должны надежнее держаться во время бега, тренировок и других активных занятий. Для фиксации их потребуется немного повернуть после установки. Корпус получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68, поэтому модель можно будет использовать в условиях, где обычные наушники могут оказаться менее удобными.

Судя по обнаруженным инструкциям, Galaxy Buds Active получат активное шумоподавление, режим окружающего звука и пространственное воспроизведение. Предусмотрены также настройки эквалайзера и дополнительные инструменты для улучшения качества голосовых вызовов. Управлять воспроизведением и звонками можно будет касаниями, а длительное нажатие позволит вызвать голосового помощника или изменить громкость.

Однако в списке возможностей обнаружился и существенный недостаток. Похоже, компания не предусмотрела датчик, который определяет, находятся ли наушники в ушах. Из-за этого музыка не сможет автоматически останавливаться при извлечении наушника. Для спортивной модели, рассчитанной на частое использование во время движения, такое ограничение может оказаться неудобным.

Остальные привычные функции экосистемы Galaxy Buds, включая поиск потерянных наушников, обновление программного обеспечения и настройку звука, должны сохраниться.

Компания пока не объявила стоимость Galaxy Buds Active и сроки их выхода. Предполагается, что новинку могут показать в начале следующего года вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S27.

Источник: Phonearena