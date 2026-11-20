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Samsung тестирует новую функцию защиты приложений в оболочке One UI 9.5. Она позволит блокировать отдельные программы без использования сторонних сервисов и «Защищенной папки». Такая возможность уже появилась в бета-версии обновления для смартфонов серии Galaxy S26.

Чтобы защитить приложение, достаточно будет удержать его значок на экране и выбрать соответствующий пункт в появившемся меню. После этого для запуска программы потребуется подтвердить личность с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или пароля.

Предусмотрена и дополнительная защита личных данных. Уведомления от заблокированных приложений не будут отображаться, а связанные с ними виджеты исчезнут с главного экрана. Это позволит избежать случайного раскрытия переписки и другой конфиденциальной информации, если владелец передаст смартфон другому человеку.

На S26 Ultra новая возможность сможет взаимодействовать с функцией Privacy Display. Она ограничивает видимость содержимого экрана под углом. При открытии защищенного приложения соответствующий режим сможет включаться автоматически, если пользователь активирует эту настройку.

Ранее владельцам Galaxy приходилось использовать «Защищенную папку» или сторонние решения, чтобы ограничить доступ к отдельным программам. При этом пользователи неоднократно просили компанию добавить обычную блокировку приложений, аналогичную той, которая появилась на iPhone с выходом iOS 18. Подобная функция также давно доступна в смартфонах некоторых других Android-производителей, включая Nothing и Xiaomi.

Пока нововведение проходит тестирование. Бета-версия One UI 9.5 распространяется среди владельцев S26 в Германии, Индии, Польше, Южной Корее, Великобритании и США. Сроки выхода стабильной сборки и полный список совместимых устройств компания пока не раскрыла.

Источник: Phonearena