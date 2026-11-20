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Samsung выпустила ноябрьский пакет исправлений безопасности для смартфонов Galaxy S24 и S25. Первыми его получили пользователи в Южной Корее. Обновление затрагивает не только основные флагманские модели двух поколений, но и устройства с приставкой FE.

Главное содержание новой прошивки — устранение 179 уязвимостей. Часть проблем обнаружена непосредственно в Android, остальные относятся к программному обеспечению Samsung. Таким образом, разработчики закрыли сразу несколько десятков потенциальных лазеек, которые могли повлиять на безопасность смартфонов.

Для разных устройств компания выпустила отдельные версии прошивки, поэтому размер загрузки и номер обновления отличаются. Пока получить ноябрьские исправления могут только владельцы совместимых смартфонов в Южной Корее. Однако география распространения обычно расширяется постепенно, поэтому в ближайшее время обновление должно появиться и в других странах. Точные сроки выхода для каждого региона компания пока не назвала.

Пользователям не обязательно ждать автоматического уведомления. Проверить, доступна ли новая версия системы, можно самостоятельно. Для этого достаточно открыть настройки смартфона, выбрать раздел «Обновление ПО» и нажать «Загрузка и установка». Если пакет уже выпущен для конкретного региона, устройство предложит установить его.

Источник: SamMobile