Теплый свет с 600 люменами максимальной яркости и плавной её настройкой, цветной RGB-режим, резьба под штатив и питание от аккумулятора ёмкостью в 7000mah. Lumintop выпустили кемпинговый фонарик Rainbow 4.

Фонарик в режиме RGB-света Автор: lumintop Источник: lumintop.com

Для кемпинговых фонариков есть два обычных формата со своими достоинствами и недостатками — «блюдца» и «бочонки» (про разницу между ними подробнее тут), и новинка от Lumintop относится к последним. Производитель не указывает материал, из которого изготовлен корпус Rainbow 4, уточняя лишь его размер и вес: 103х50мм, 328 г включая аккумулятор. Уровень влагозащиты IPX8, фонарик может кратковременно погружаться на глубину до 2м. На дне фонарика есть резьба для установки на штатив.

В качестве источника питания используется сменный литий-ионный аккумулятор формата 26800 и ёмкостью в 7000mah. Заряжается аккумулятор через USB-C разъём за 4 часа. В качестве индикации заряда используется сам свет фонарика: красный сменится на зелёный по завершению зарядки.

Для управления используется одна-единственная кнопка в верхней части корпуса. С её помощью можно плавно настраивать яркость в пределах от 8 до 600 люменов, запускать строб или маяк, блокировать фонарик и также настраивать цвет в RGB-режиме. Моментальный доступ к минимальной яркости не предусмотрен.

Белый свет имеет температуру в 3000К и на максимальной яркости может работать 5 минут, после чего сбрасывается на какой-то неуказанный уровень, на котором будет работать ещё 3ч35мин. Время работы на минимальной яркости составляет 7 дней.

Ориентировочная цена новинки составляет $89.95.

Источник: оф.сайт производителя