Honor 23 ноября представила в Китае серию смартфонов Honor 700, 700 Pro и 700S. Производитель придумал необычное применение задней панели: небольшой дополнительный экран не только показывает уведомления и помогает делать селфи основной камерой, но и в двух старших моделях работает вместе с датчиком для измерения пульса и насыщения крови кислородом. Ещё одна неожиданность — аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч во всех трёх аппаратах.

Дополнительный дисплей Floating Island диагональю 1,59 дюйма расположен рядом с камерами. На него выводятся уведомления, информация о рейсах, коды получения заказов и управление музыкой. Есть предварительный просмотр селфи, электронный питомец с искусственным интеллектом и поддержка эмодзи. В Honor 700 и 700 Pro экран также используется для измерений показателей здоровья: достаточно приложить палец на 60 секунд. Смартфон определяет пульс, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма.

При этом корпуса имеют толщину всего 7,96 мм и весят 211 г. Все три модели получили 6,57-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, основную камеру на 200 Мп и аккумулятор на 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 80 Вт. Процессоры различаются: Snapdragon 8 Gen 5 установлен в Honor 700 Pro, Snapdragon 8s Gen 4 — в Honor 700, а Snapdragon 7 Gen 4 — в Honor 700S. Старшая версия дополнительно поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт.

В Honor 700 и 700 Pro также установлены 50-мегапиксельные перископические камеры с оптическим увеличением 3,5 раза. Все три смартфона работают под управлением MagicOS 11 и защищены от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Продажи в Китае начнутся 27 ноября. Цены стартуют с 3599 юаней за Honor 700S, 3999 юаней за Honor 700 и 4599 юаней за Honor 700 Pro.

Источник: gizmochina