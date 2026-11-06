Honor показала дизайн серии 700 — у всех трех моделей есть экран сзади

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Honor официально раскрыла внешний вид серии Honor 700 и открыла всеканальные предзаказы в Китае. В линейку вошли три модели — Honor 700S, Honor 700 и Honor 700 Pro, и у каждой на задней панели есть квадратный дисплей.

Компания называет поколение «полной сменой всей серии» с заметным обновлением производительности. Официальной даты презентации нет: Honor пока сообщает только условия акции для оформивших предзаказ — 365 дней замены вместо ремонта, а также годичную защиту экрана спереди и отдельно для заднего дисплея.

Задняя панель построена вокруг горизонтального блока камер в форме прямоугольника со скругленными углами. Слева друг над другом стоят два крупных круглых объектива, между ними — узкая вертикальная перемычка, а справа в блок встроен небольшой квадратный экран со скругленными углами. Вокруг модуля идет глянцевое кольцо в цвет корпуса, которое выступает над панелью.

Автор: Honor Источник: www.teknoburada.net

Второй дисплей задуман как способ реже переворачивать аппарат. На постерах Honor он показывает время, анимации, изображения питомцев и служит видоискателем при съемке селфи основной камерой. По данным утечек, диагональ панели составляет около 1,72 дюйма, а набор функций включает погоду, уведомления и управление музыкой.

Корпус получил прямые грани с крупными радиусами и матовую панель с градиентом, рамка — глянцевый металл. Доступны четыре цвета: «синий блюз», холодный белый, «ясное небо» и «розовый туман». Версии памяти — 12/256, 16/256, 12/512 и 16/512 ГБ. Логотип HONOR размещен по центру в нижней части.

Передняя панель у всех трех моделей выглядит одинаково: плоский экран с тонкими равными рамками и круглым вырезом под селфи-камеру по центру. В отличие от старших версий, у Honor 700S, судя по рендерам, только две тыльные камеры, что указывает на его позицию самой доступной модели в линейке.

Автор: Honor Источник: www.teknoburada.net

Характеристики компания не раскрывала. По данным инсайдеров, Honor 700 получит Snapdragon 8s Gen4, а Pro — Snapdragon 8 Gen5, что даст редкое для среднего сегмента сочетание двух чипов одной флагманской линейки. Обе модели приписывают 6,57-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1.5K, основную камеру на 200 Мп и батарею на 9000 мА·ч с зарядкой 80 Вт; Pro может дополнительно получить перископический телеобъектив на 50 Мп.

Глобальные планы Honor не объявляла. По срокам в Китае ожидается премьера до конца ноября, но точная дата не подтверждена.

Источник: Teknoburada.Net

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