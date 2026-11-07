Xiaomi представила массажёр для спины Mijia Smart Waist Massager 2 с четырьмя головками

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Xiaomi представила массажёр для спины Mijia Smart Waist Massager 2, обновлённую версию умной массажной подушки. Новинка рассчитана на людей, которые много времени проводят сидя. По сравнению с первым поколением у неё больше массажных головок, режимов и времени работы без подзарядки.

Главное отличие модели — четыре массажные головки вместо двух. Они одновременно воздействуют на поясницу и верхнюю часть ягодиц, охватывая зону площадью 465 см². Одна пара головок имитирует разминание руками, вторая выполняет точечное надавливание. Головки для надавливания выступают на 8 мм, что позволяет сильнее воздействовать на мышцы.

Автор: xiaomi Источник: mi.moscow

С одной стороны подушки расположен нагревательный элемент площадью 150 см² для поясницы. Если перевернуть устройство, тепло направляется на живот. Доступны три уровня нагрева. Наполнитель из пены с эффектом памяти, то есть материала, который повторяет форму тела, позволяет использовать подушку как обычную опору для спины без включения массажа.

Управлять массажёром можно крупными кнопками на корпусе или через приложение Mi Home. В нём доступны семь готовых программ массажа и три программы, которые настраивает пользователь. Температуру нагрева можно выбрать вручную, а таймер работы устанавливается от 2 до 30 минут.

Автор: xiaomi Источник: mi.moscow

Аккумулятор ёмкостью 3150 мАч (миллиампер-час, единица измерения электрического заряда батареи) обеспечивает до 110 минут работы. Заряжается устройство через разъём USB-C. Заявленный уровень шума не превышает 50 дБ (А), то есть 50 децибел, единицы измерения громкости. Корпус обтянут тканью и выпускается в песочном и тёмно-сером цветах.

Xiaomi Mijia Smart Waist Massager 2 уже доступен для предварительного заказа в Китае за 379 юаней, примерно 4 400 рублей. Рекомендованная розничная цена (РРЦ, цена, которую рекомендует производитель) составит 499 юаней, около 5 800 рублей. Пересчёт в рубли ориентировочный, по курсу на день публикации.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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