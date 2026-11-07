Гуманоидные роботы AgiBot G2 целый день работали в круглосуточном магазине

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Китайская компания AgiBot провела испытания шести роботов в магазине, работающем круглосуточно. Машины трудились в торговом зале вместе с сотрудниками, а ход эксперимента был доступен в прямом эфире.

Роботам поручили пополнение полок, приготовление кофе и горячей еды, приветствие покупателей и уборку мусора. Задачи включали поиск нужных товаров, захват предметов и их размещение на полках, работу с кухонным оборудованием и умение обходить людей.

Автор: agibot Источник: www.agibot.com

Для проверки использовали четыре смены, в каждой из которых менялось количество посетителей магазина. В периоды наплыва покупателей роботы G2 двигались в переполненном пространстве, где их пути могли пересекаться.

Прямая трансляция охватила длительный период работы и показала задержки, повторные попытки выполнить задачу и исправление ошибок. AgiBot не сообщила, сколько раз операторам приходилось вмешиваться, и как часто роботов требовалось подзаряжать или обслуживать. Оператор в данном случае — специалист, который контролирует работу машины.

Испытания проходили в условиях реальной розничной торговли, с покупателями и персоналом, что отличает их от лабораторных тестов.

Источник: 4pda

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