Активное шумоподавление и объемный звук 7.1: Razer представила игровые наушники Hammerhead V3 Chroma с RGB-подсветкой

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| Новость | Аудио и звук

Компания Razer представила игровые наушники Hammerhead V3 Chroma, которые отличаются от большинства современных моделей проводным подключением через USB Type-C. Новинка получила активное шумоподавление, защиту от влаги и пыли, а также настраиваемую подсветку Chroma RGB. При этом производитель предусмотрел сразу два типа излучателей для воспроизведения звука.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

В каждом наушнике установлены 11-миллиметровый динамический драйвер и дополнительный излучатель диаметром 6 мм, отвечающий за высокие частоты. Система ANC помогает уменьшить посторонние шумы во время прослушивания музыки и игр. При подключении к компьютеру через фирменную программу становится доступен виртуальный объемный звук THX Surround Sound 7.1. Он позволяет лучше различать направление звуков в игровом пространстве.

На кабеле длиной 1,2 метра расположен небольшой пульт с микрофоном. С его помощью можно управлять воспроизведением и громкостью, а также общаться с другими игроками. Сам микрофон улавливает голос со всех направлений. Для подключения используется разъем USB Type-C с угловой конструкцией, которая должна быть удобнее при использовании устройства.

Отдельное внимание компания уделила внешнему оформлению. Наушники получили подсветку с возможностью выбора из 16,8 млн цветов. Пользователям также доступны четыре готовых профиля эквалайзера и дополнительный режим с ручной настройкой звучания. Корпус защищен от брызг воды по стандарту IPX4, а вес устройства составляет чуть больше 27 г.

Новинка уже поступила в продажу на официальном сайте компании и в отдельных магазинах. Стоимость модели составляет 80 долларов США.

Источник: Gadgets360

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