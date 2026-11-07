Apple уберет одну из самых полезных кнопок iPhone, но сохранит ее функции: что может измениться в iPhone 20 Pro

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Apple может изменить привычную систему управления iPhone и отказаться от одной из физических кнопок.

По слухам, в iPhone 20 Pro, который ожидается в следующем году, отдельную Action Button заменят новой схемой работы с кнопкой управления камерой. При этом пользователи не потеряют возможность быстро включать беззвучный режим и запускать назначенные ими функции.

О планах компании сообщил китайский инсайдер Instant Digital. По его данным, компания собирается постепенно убирать Action Button из своих смартфонов. Вместо нее нужные команды можно будет вызывать продолжительным нажатием на Camera Control. Сейчас этот элемент отвечает за управление камерой, однако в будущем его возможности могут расширить.

Отдельная кнопка действия появилась в iPhone 15 Pro. Тогда компания отказалась от привычного переключателя звукового режима, который использовался в предыдущих поколениях смартфонов. Новая кнопка позволила не только отключать звук, но и назначать другие команды. Однако для этого предусмотрен фактически один основной способ активации, поэтому возможности управления остаются ограниченными.

Похоже, компания рассматривает вариант объединения нескольких функций в одном элементе. Подобный подход уже использован в складном iPhone Duo, где отдельной кнопки для переключения звуковых режимов нет. Соответствующая настройка доступна через программное меню. Впрочем, по сведениям журналиста Bloomberg Марка Гурмана, внутри компании обсуждали возможность вернуть отдельный элемент управления в следующую версию складного устройства.

Если информация инсайдера подтвердится, iPhone 20 Pro станет еще одним шагом к сокращению количества физических кнопок. Пока неизвестно, коснется ли изменение только моделей Pro или производитель распространит новую схему на остальные смартфоны. Сама компания эти планы не комментировала.

Источник: Phonearena