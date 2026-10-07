Googlebook не работает с телефонами Samsung на Android 17
Фирменные функции Googlebook не работают со смартфонами Samsung на Android 17, крупнейшего производителя Android-устройств. Об этом сообщают на Reddit первые покупатели ноутбуков. Глубокая интеграция с Android считается одним из главных аргументов в пользу Googlebook. Так её подают Google и партнёры компании. Но у этой интеграции есть ограничения.
Функции Better Together, которые Google встроила в новую ОС для ноутбуков, пока не работают с устройствами Samsung на Android 17. Владелец не может продолжить на Googlebook задачу, начатую на телефоне. Не синхронизируются уведомления и настройки режима «Не беспокоить». Нельзя открыть файлы смартфона через ноутбук и воспользоваться Instant Hotspot.
Mishaal Rahman из Google ответил на пост на Reddit и подтвердил, что поддержку Samsung на Android 17 добавят «over the coming weeks.»
Страница поддержки Google подтверждает, что глубокая интеграция в Googlebook работает только с устройствами на Android 17. Последнюю версию Android пока получили немногие смартфоны.
Проблемы не ограничиваются Samsung и старыми версиями Android. Первые пользователи не могут поставить на ноутбук Slack. Play Store показывает у приложения пометку «Better on the website» (перевод: «Лучше на вебсайте»), но и веб-версия не устанавливается: система выдаёт ошибку «this app cannot be installed» (перевод: «Это приложение не может быть установлено»).
Google признала, что приложение Slack не соответствует требованиям PWA. Компания пообещала скоро добавить возможность ручной установки.
Источник: Reddit
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