Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Honor может отказаться от привычных складных смартфонов Magic V уже к 2027 году. По информации от источника, компания планирует перейти на широкоформатный дизайн, где экран будет шире своей высоты. Этот шаг станет значительным изменением для производителя: вместо совершенствования традиционной «книжки» Honor может сосредоточиться на совершенно новых пропорциях.

По информации PhoneArena, в следующем году Honor не планирует выпускать обычный складной флагман с квадратным внутренним экраном. Новая модель может дебютировать в первой половине 2027 года. Пока неизвестны ни её характеристики, ни окончательное название.

Причина перемен — конкуренция за более удобный формат экрана. Samsung Galaxy Z Fold 8 и ожидаемый складной iPhone Duo уже продвигают конструкцию с широким дисплеем, который лучше подходит для видео и многозадачности. Ранее похожий подход использовала Huawei в Pura X Max. Теперь к этому направлению может присоединиться Honor, причём ценой отказа от привычной конструкции Magic V.

Однако речь пока только об утечке. Honor не подтверждала отмену классической линейки, а появление широкоформатной модели ещё не означает, что компания полностью откажется от складных смартфонов прежнего типа.

Источник: phonearena