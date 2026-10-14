Google внедряет алгоритмы Gemini в Android для борьбы с мошенническими сообщениями и поддельными звонками

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Google сообщила о развертывании новых возможностей защиты от мошеннических звонков и сообщений в операционной системе Android и приложении Google Messages. Обновление использует технологии искусственного интеллекта на базе моделей Gemini для выявления подозрительной активности и защиты персональных данных в реальном времени.

В приложение Google Messages интегрирован инструмент анализа текстов от неизвестных отправителей, комбинирующий работу локальной нейросети Gemini Nano и зашифрованную облачную обработку. Система способна определять сложные мошеннические схемы, проверять ссылки на неисследованные веб-ресурсы и предупреждать пользователя до перехода на сайт. Кроме того, в Android временно скрываются пароли и платежные данные при трансляции экрана, а также блокируется незаметное перенаправление вызовов.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Google также расширяет систему оповещений о мошеннических звонках на смартфоны компаний Motorola, Xiaomi, OnePlus, Oppo и vivo. В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями система научилась верифицировать официальные звонки из банков и автоматически сбрасывать вызовы с подмененных номеров.

Источник: androidheadlines

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Автор dima0782 Рейтинг +610.80
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