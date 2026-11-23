Samsung может сохранить разрешение основных камер сразу в двух складных смартфонах следующего поколения — Galaxy Z Flip 9 и Galaxy Z Fold 9 Ultra. Записи в отраслевых базах поставок указывают на 50-мегапиксельный модуль для компактной раскладушки и 200-мегапиксельную камеру для флагманской модели. Это означает, что заметного увеличения числа мегапикселей в линейке в 2027 году ждать не стоит.

По данным SammyGuru, обозначение B9 обнаружено в записях о поставках материалов для печатных плат. В описании фигурирует камера с разрешением 50 Мп и широкоугольной оптикой. Код Q9 связан с Galaxy Z Fold 9 Ultra: в документах от 22 сентября упоминается инфракрасный фильтр для 200-мегапиксельной камеры. Точное название сенсора и его характеристики пока неизвестны.

Утечки особенно показательны на фоне нынешнего поколения устройств. Galaxy Z Flip 8 уже оснащён основной камерой на 50 Мп, а Galaxy Z Fold 8 Ultra получил 200-мегапиксельный модуль. Следовательно, Samsung может сохранить прежние разрешения, сосредоточившись на новых сенсорах, обработке изображений и программных улучшениях. Впрочем, пока нет подтверждения, что компания действительно заменит сами фотомодули.

Параллельно модели Galaxy Z Fold 9 и Fold 9 Ultra появились в базе IMEI под номерами SM-F981U и SM-F986U. Эти записи указывают на подготовку устройств к выпуску, но не раскрывают их характеристики. По предварительным данным, новое поколение складных смартфонов Samsung представят летом 2027 года. Сама компания пока не подтверждала ни состав линейки, ни характеристики камер.

Источник: phonearena