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Galaxy S27 Ultra может получить сразу три улучшения экрана: панель M16 OLED, технологию Color Filter on Encapsulation и DC-диммирование. Эти сведения основаны на утечках и сообщениях профильных СМИ, а Samsung их не подтверждала.

По данным южнокорейского издания ET News, Galaxy S27 Ultra и S27 Pro получат OLED-панели M16 от Samsung Display. Это первое обновление материала экрана для линейки Ultra за три года: Galaxy S26 Ultra использует панель M14.

Технология COE встраивает цветной фильтр в тонкоплёночную инкапсуляцию дисплея. Такой подход уменьшает число отдельных слоёв, снижает толщину и может улучшить энергоэффективность панели.

Второе ожидаемое улучшение — DC-диммирование. Оно регулирует яркость изменением силы тока, а не частым включением и выключением подсветки. Это может снизить мерцание, которое часть пользователей замечает при низкой яркости.

Третья особенность — Flex Magic Panel, аппаратная функция приватного экрана. Она ограничивает угол обзора, чтобы содержимое было хуже видно сбоку. Эта функция уже применяется в Galaxy S26 Ultra, поэтому в S27 Ultra ожидается её развитие или сохранение.

По утечкам, Galaxy S27 Ultra сохранит диагональ около 6,9 дюйма и разрешение QHD+. Ранее сообщалось о возможности 165 Гц и пиковой яркости 10 000 нит, однако более свежие данные указывают, что Samsung может ограничиться частотой 120 Гц и более скромной яркостью.

Samsung не анонсировала Galaxy S27 Ultra и не раскрывала его характеристики. По имеющимся прогнозам, презентация линейки может пройти в начале 2027 года.

Источник: Teknoburada.Net