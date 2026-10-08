Galaxy F70 может получить чип Exynos 1330 и аккумулятор на 5000 мА·ч

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит новый смартфон Galaxy F70, который обнаружили в списке поддерживаемых устройств Google Play Console. Аппарат с номером SM-E176E может оказаться региональным вариантом уже существующего Galaxy A17.

Предполагаемое переименование соответствует подходу Samsung к серии F. Ранее Galaxy F70e связывали с Galaxy A07, поэтому Galaxy F70 может повторить конструкцию и характеристики Galaxy A17 с минимальными изменениями.

Если информация подтвердится, смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать чип Exynos 1330, а объём оперативной памяти составит 4, 6 или 8 ГБ.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Для хранения данных предусмотрят 128 или 256 ГБ памяти. В смартфоне также может появиться слот microSD, позволяющий расширить накопитель картой объёмом до 2 ТБ.

Основная камера будет использовать сенсор на 50 Мп и оптическую стабилизацию. Дополнят её 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера. Разрешение фронтальной камеры составит 13 Мп.

Galaxy F70 может получить аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Остальные характеристики, цена и дата презентации пока неизвестны.

Samsung официально не объявила Galaxy F70. Поэтому связь с Galaxy A17 и приведённые параметры остаются предварительными и могут измениться до выхода устройства.

Источник: GSMArena.com

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