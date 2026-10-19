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В европейском реестре энергоэффективности EPREL появились сведения о Xiaomi 18 Pro, которые указывают на батарею емкостью 6000 мАч и предполагаемую цену от 1449 евро. Это пока не официальный анонс Xiaomi: данные относятся к утечке и данным реестра.

Согласно публикации YTechB, в реестре указана номинальная емкость аккумулятора 6000 мАч. Заявленная автономность составляет до 66 часов 30 минут, а производитель ожидает сохранение 80% емкости после 1000 циклов зарядки.

Китайская версия Xiaomi 18 Pro получила аккумулятор на 7000 мАч. Таким образом, европейская модификация может потерять 1000 мАч, или примерно 14% емкости. Ранее сообщения о меньшей батарее международной версии уже появлялись в коде HyperOS и публикациях профильных источников.

В китайской модели также заявлена проводная зарядка мощностью 100 Вт, тогда как для глобальной версии ранее упоминались 90 Вт. При этом часть публикаций указывает, что зарядка 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная может сохраниться, поэтому окончательные характеристики европейской версии пока нельзя считать подтвержденными.

По данным реестра, Xiaomi 18 Pro с 256 ГБ постоянной памяти может стоить 1449 евро, а версия со 512 ГБ — 1649 евро. Xiaomi не объявляла европейские цены официально, поэтому эти суммы следует рассматривать как предполагаемые.

Xiaomi 18 Pro был представлен в Китае 23 сентября 2026 года. Китайская версия предлагается от 5999 юаней, а Xiaomi 18 Pro Max — от 6999 юаней. Для европейской версии Pro Max также сообщается о снижении емкости батареи с 8500 до 7050 мАч, однако это остается неподтвержденной информацией.

Источник: CNMO