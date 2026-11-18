iPhone Duo не оснащен системой распознавания лиц FaceID, а использует TouchID для аутентификации. Ранее появлялись сообщения о том, что iPhone Duo 2 получит ряд улучшений по сравнению с оригинальной моделью, в частности, поддержку FaceID. Однако сейчас остается неясно, сможет ли Apple интегрировать эту функцию в следующее поколение складного устройства, и на то есть несколько причин.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

По информации Vineet Washington, опубликованной 18 ноября 2026 года, в отчете утверждалось, что в 2027 году Apple представит более 15 новых продуктов, шесть из которых будут iPhone, включая iPhone Duo 2. В том же отчете говорилась о возможности интеграции FaceID в iPhone Duo 2, функции, которую не удалось реализовать в первой версии складного смартфона. Однако теперь похоже, что и преемник ее лишится. По сведениям надежного инсайдера Digital Chat Station из Weibo, размеры двух экранов iPhone Duo 2 останутся прежними. Что касается FaceID, то его наличие «под вопросом.» Инсайдер отмечает, что размещение компонентов, необходимых для работы FaceID, представляет собой сложную задачу.

Несмотря на то, что разработка находится на ранней стадии и Apple может найти способ интегрировать функцию, остается вопрос: как будет осуществляться взаимодействие с экраном в сложенном и разложенном состоянии? Складные смартфоны по своей сути обладают двумя фронтальными камерами, и в идеале обе должны обеспечивать безопасную аутентификацию по лицу. В iPhone Duo Apple использовала вырез для основной дисплея и камеру под экраном для внутреннего, но ни один из этих вариантов не поддерживает FaceID, поэтому компания выбрала TouchID. Учитывая экстремальную тонкость обеих панелей, интеграция компонентов FaceID представляет собой серьезную задачу.

Если же Apple найдет способ решить эту проблему во втором поколении iPhone Duo, сможет ли она применить ее и к обоим камерам, неясно. Фронтальная камера внутреннего дисплея окружена выступающей рамкой, что может предоставить дополнительное пространство для компонентов. Размещение FaceID на обеих камерах представляется маловероятным, и логичнее было бы реализовать его на основном экране, что потребует использования TouchID для разблокировки устройства в сложенном состоянии. Таким образом, было бы возможно одновременное использование как FaceID, так и TouchID. Однако это все слухи и не более.

Источник: Notebookcheck