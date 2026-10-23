Еще два смартфона Nothing получили доступ к Android 17, но три модели бренда так и не дождутся Nothing OS 5.0

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Nothing расширила список смартфонов, владельцы которых могут опробовать Nothing OS 5.0 на базе Android 17 до выхода стабильной версии.

К программе открытого бета-тестирования присоединились Phone (2a) и (2a) Plus. Ранее обновление стало доступно для других моделей компании, а Phone (3) уже начал получать финальную версию системы.

Автор: Shawn Rain Источник: unsplash.com

В новой OS 5.0 компания изменила оформление интерфейса. Обновились меню настроек, системный шрифт и внешний вид главного экрана. Также появились новые варианты часов для экрана блокировки, а уведомления и панель быстрых настроек получили изменения. Кроме того, разработчики добавили отдельное приложение для управления функциями Glyph и расширили возможности Essential Space.

Чтобы установить бета-версию, владельцам совместимых смартфонов необходимо скачать приложение Beta Hub с официального сайта компании. После установки нужно открыть настройки системы и проверить наличие новой версии. Затем следует выбрать пункт присоединения к бета-тестированию. Обновление должно появиться в течение нескольких минут.

При этом компания предупреждает, что тестовая версия может работать нестабильно. Перед установкой рекомендуется сохранить важные данные. Если пользователь решит вернуться к предыдущей стабильной системе через меню бета-тестирования, память смартфона будет очищена.

Владельцам Phone (1), (2) и CMF Phone 1 рассчитывать на обновление не стоит. Компания подтвердила, что поддержка этих устройств прекращена, поэтому OS 5.0 для них выпускать не будут.

Источник: Gsmarena

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