Nike вернула Zoom Hyperflight с культовым принтом Safari, которому почти 40 лет

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Nike возвращает баскетбольные кроссовки Zoom Hyperflight в необычном исполнении Safari. Почти всю формованную верхнюю часть модели покрывает пятнистый рисунок, знакомый по культовой линейке Air Safari. Новая версия с индексом IZ2573-010 продолжает возвращение архивных баскетбольных моделей бренда.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

За основу оформления взяли принт оригинальных Nike Air Safari, представленных в 1987 году. Чёрно-белую поверхность дополнили яркими оранжевыми элементами на воротнике и миниатюрным логотипом Swoosh. Завершает дизайн полупрозрачная подошва с холодным оттенком.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

Zoom Hyperflight — модель рубежа 2000-х годов, получившая известность благодаря баскетболисту Джейсону Уильямсу. Новая расцветка сохраняет характерный формованный силуэт, но заметно отличается от более сдержанных ретроверсий. Nike рассчитывает выпустить кроссовки в мужской размерной сетке в праздничный сезон 2026 года через собственный интернет-магазин и избранных продавцов.

Источник: hypebeast

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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