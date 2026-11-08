Названы реальные объемы воды, необходимые для тушения электромобилей

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| Новость | Авто и транспорт

Возгорание автомобиля всегда представляет серьезную опасность, однако пожары с участием электромобилей создают для спасателей дополнительные трудности. Несмотря на существование множества мифов вокруг электрокаров, необходимость использования гигантских объемов воды для их тушения — это суровая реальность. В то время как для ликвидации возгорания обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания требуется от 1900 до 3800 литров воды, электромобили легко могут поглотить в пять, десять, а иногда и в несколько десятков раз больше жидкости.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Единых норм расхода воды для тушения электрокаров не существует, но реальные инциденты наглядно демонстрируют масштаб проблемы. Один из самых показательных случаев произошел с электрическим грузовиком Tesla Semi, на тушение которого после аварии на шоссе ушло около 190 тысяч литров воды. В 2023 году в американском штате Массачусетс пожарным потребовалось более 41 тысячи литров для ликвидации возгорания электрокара, а аналогичная авария в Нью-Гэмпшире потребовала свыше 22 тысяч литров. Несколько лет назад в Коннектикуте спасатели на протяжении 40 минут непрерывно заливали горящую Tesla, расходуя более 2200 литров воды в минуту. Примечательно, что сама компания Tesla в собственном руководстве по реагированию на чрезвычайные ситуации для модели Model S указывает, что для полного тушения возгорания может потребоваться от 11 до 30 тысяч литров воды, подаваемой непосредственно на аккумуляторный блок.

Главная причина, по которой борьба с огнем в электромобилях превращается в задачу со звездочкой, кроется в больших литий-ионных аккумуляторных батареях. Если отдельные ячейки повреждаются или перегреваются, запускается неуправляемая цепная реакция, известная как «тепловой разгон», а температура горения достигает экстремальных 1000 градусов по Цельсию. При таком нагревании катоды в литий-ионных элементах начинают выделять кислород и горючий газ, благодаря чему огонь внутри батареи способен поддерживать сам себя вообще без доступа наружного воздуха.

Из-за этой особенности просто сбить видимое пламя снаружи автомобиля недостаточно: раскаленные ячейки продолжают поджигать соседние элементы даже тогда, когда кажется, что пожар полностью ликвидирован. Чтобы гарантировать безопасность, спасателям приходится непрерывно поливать аккумулятор водой до тех пор, пока его температура не упадет ниже 80 градусов по Цельсию. Ситуация осложняется еще и тем, что батареи электрокаров герметично упакованы в прочные металлические корпуса, которые мешают воде попасть непосредственно на перегревающиеся элементы. Именно из-за сочетания этих факторов один горящий электромобиль способен поглотить десятки тысяч литров воды и удерживать пожарные расчеты на месте происшествия еще долгое время после того, как открытое пламя исчезло.

Источник: SlashGear

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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