У мёртвой звезды нашли два кольца планетных обломков: одно из них удерживает возможный аналог Плутона

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Астрономы обнаружили необычную систему из двух колец планетных обломков вокруг белого карлика J1328−1450. Между кольцами находится отчётливый разрыв, который, предположительно, поддерживают два уцелевших после гибели звезды небесных тела. Одно из них может достигать размеров Плутона или даже Луны.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Наблюдения провели с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Для изучения системы учёные использовали спектрограф X-Shooter. Он позволил определить химический состав вещества и обнаружить кальций, кислород, магний и железо — элементы, характерные для каменистых планет. При этом два кольца заметно отличаются по составу: во внутреннем обнаружено значительное количество магния, тогда как во внешнем его мало.

Исследователи предполагают, что структуру поддерживают два планетезималя. Один, связанный с внутренним кольцом, может иметь всего несколько километров в поперечнике. Второй, расположенный дальше от звезды, значительно крупнее — его размеры могут быть сопоставимы с Плутоном или Луной. Сами объекты пока не удалось увидеть напрямую, однако их гравитационное воздействие способно объяснить, почему обломки не распределились по единому диску.

Различия в химическом составе допускают ещё одно объяснение: кольца могли сформироваться из разных частей одной разрушенной планеты — например, её внешней оболочки и более глубоких слоёв. Система J1328−1450 даёт представление о том, что может произойти с планетами после превращения похожей на Солнце звезды в красного гиганта и последующего белого карлика. Часть небесных тел при этом может уцелеть, а другие превратятся в обломки, продолжающие вращаться вокруг звёздного остатка.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 197 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
Блог Наука и космос 244 9440 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему копейку больше не чеканят: как самая маленькая российская монета потеряла свою ценность?

Когда-то копейка была привычной частью повседневной жизни. Ею расплачивались в магазинах, считали сдачу, покупали недорогие товары и даже измеряли стоимость самых простых вещей. Сегодня встретить в...

Квантовый микроскоп впервые показал отдельные атомы в сложнейшей квантовой системе

Свойства любого твердого материала — его электропроводность, теплоемкость, магнитные характеристики — зависят от того, как ведут себя электроны внутри кристаллической решетки....

Вся экоповестка под откос: Европа миллионы лет была саванной, а не сплошным лесом

На протяжении двух столетий в европейской экологии, лесоводстве и охране природы господствовала теория сомкнутого леса. Согласно ей, до появления земледелия и вырубок вся умеренная зона Европы была...

Марс еще жив? Странные выбросы газа разбудили спор о действующих вулканах

Чтобы выяснить, сохранилась ли внутри планеты геологическая активность, исследователи обычно используют два инструмента: инфракрасные камеры и газовые спектрометры. Камеры ищут на поверхности...

Трампмаск проиграл демократам на выборах, а также распродажа ИИ-акций: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: государство требует 10% российского компьюта, американцы не хотят видеть новые датацентры, Anthropic может отложить...

Канадское озеро разделили пластиковой стеной и удобряли две половины по-разному — одна из них позеленела за один сезон

В 1973 году в небольшом озере на северо-западе канадской провинции Онтарио появилась странная конструкция. Через узкую перемычку между двумя его чашами протянули непроницаемую пластиковую завесу,...