У мёртвой звезды нашли два кольца планетных обломков: одно из них удерживает возможный аналог Плутона

Астрономы обнаружили необычную систему из двух колец планетных обломков вокруг белого карлика J1328−1450. Между кольцами находится отчётливый разрыв, который, предположительно, поддерживают два уцелевших после гибели звезды небесных тела. Одно из них может достигать размеров Плутона или даже Луны.

Наблюдения провели с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Для изучения системы учёные использовали спектрограф X-Shooter. Он позволил определить химический состав вещества и обнаружить кальций, кислород, магний и железо — элементы, характерные для каменистых планет. При этом два кольца заметно отличаются по составу: во внутреннем обнаружено значительное количество магния, тогда как во внешнем его мало.

Исследователи предполагают, что структуру поддерживают два планетезималя. Один, связанный с внутренним кольцом, может иметь всего несколько километров в поперечнике. Второй, расположенный дальше от звезды, значительно крупнее — его размеры могут быть сопоставимы с Плутоном или Луной. Сами объекты пока не удалось увидеть напрямую, однако их гравитационное воздействие способно объяснить, почему обломки не распределились по единому диску.

Различия в химическом составе допускают ещё одно объяснение: кольца могли сформироваться из разных частей одной разрушенной планеты — например, её внешней оболочки и более глубоких слоёв. Система J1328−1450 даёт представление о том, что может произойти с планетами после превращения похожей на Солнце звезды в красного гиганта и последующего белого карлика. Часть небесных тел при этом может уцелеть, а другие превратятся в обломки, продолжающие вращаться вокруг звёздного остатка.

Источник: sciencedaily