Два вентилятора и снижение температуры на 15,5 °C: Honor раскрыла систему охлаждения Win 2

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Игровой смартфон Honor Win 2 оснастят системой охлаждения с двумя миниатюрными вентиляторами, которая, по заявлению производителя, способна снизить температуру корпуса на 14,4 °C. В режиме ускоренного охлаждения падение температуры на 10 °C занимает всего 50 секунд. Для игрового устройства это важно не только ради комфорта: перегрев может заставлять процессор снижать частоту, ограничивая производительность в продолжительных игровых сессиях.

Автор: Honor Источник: www.gizmochina.com

Система Dongfeng Twin-Star Turbo Cooling использует два вентилятора, которые направляют воздушные потоки на разные участки смартфона. Конструкция должна отводить тепло от процессора, рамки корпуса, задней панели и экрана. По данным Honor, суммарный воздушный поток достигает 1,19 кубического фута в минуту — это в 2,8 раза больше заявленного компанией отраслевого максимума. Температура самого процессора при этом может снижаться на 15,5 °C.

Лопасти вентиляторов и воздушные каналы переработали для увеличения потока воздуха без пропорционального роста шума. Пользователь сможет выбрать автоматическую регулировку скорости или настроить её вручную. По утверждению Honor, оба вентилятора соответствуют стандарту защиты IP58, прошли испытания на долговечность и рассчитаны на пять лет эксплуатации.

Honor Win 2 также получит процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, оперативную память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. Ожидаются 6,89-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления до 185 Гц, а также аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт. Презентация устройства запланирована на 21 октября в Китае. Заявленные показатели охлаждения пока исходят от производителя, поэтому оценить их в реальных игровых условиях можно будет после выхода смартфона.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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