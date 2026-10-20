MetMo уменьшила трещоточную отвёртку до карманного размера, сохранив металлическую конструкцию

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MetMo представила компактную ручную отвёртку Pocket Driver, которую можно использовать как для работы в тесных местах, так и для закручивания винтов с более удобным хватом. Инструмент длиной 103 мм весит 109 г. Его рукоятка складывается в Т-образную форму, а реверсивная трещотка позволяет менять направление вращения без постоянного перехвата инструмента.

Автор: MetMo Источник: www.metmo.co.uk

Отвёртка рассчитана на стандартные шестигранные биты диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм). Это позволяет использовать распространённые насадки для разных видов ремонта, не привязываясь к фирменному формату. Внутри рукоятки предусмотрено место для двух бит — удобно для повседневных задач, но недостаточно для ремонта, в котором требуется много разных насадок.

Корпус чёрной версии изготовлен из алюминия, а рабочие элементы — из закалённой стали. Складная конструкция позволяет менять положение рукоятки в зависимости от условий: прямой хват подходит для ограниченного пространства, а Т-образный помогает прикладывать усилие при закручивании. Pocket Driver рассчитана прежде всего на тех, кому часто приходится подтягивать крепёж или выполнять мелкий ремонт. При редком использовании её компактность и дополнительные механические элементы могут оказаться менее полезными, чем обычная отвёртка.

Источник: metmo

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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