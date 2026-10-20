Goldmund представила усилитель с отдельным питанием для каждого аудиоканала

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| Новость | Аудио и звук

Швейцарская Goldmund представила флагманский аналоговый предварительный усилитель Mimesis Statement. Устройство стоимостью £220 000 получило необычную конструкцию: электроника усилителя размещена в одном корпусе, а два внешних блока питания обслуживают левый и правый каналы по отдельности. По замыслу разработчиков, такое разделение должно уменьшить электрические помехи и взаимное влияние каналов.

Автор: Goldmund через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Внутри Mimesis Statement используется симметричная схема с раздельными аудиотрактами. Компания также переработала плату обработки звука, систему регулировки громкости и цепи питания. Дополнительное внимание уделили отводу тепла и внутренним соединениям, чтобы снизить помехи при передаче сигнала.

Усилитель поддерживает три балансных входа XLR и семь линейных входов RCA. Для подключения других компонентов предусмотрены три выхода XLR и три RCA. Заявленный диапазон частот составляет от 0,2 Гц до 1,5 МГц с отклонением +-3 дБ — значительно шире диапазона человеческого слуха, который обычно ограничивают частотами 20 Гц-20 кГц.

Mimesis Statement рассчитан на дорогие домашние аудиосистемы и может работать в паре с усилителем мощности Goldmund Telos 9800. Модель представили в октябре 2026 года на мероприятии в штаб-квартире компании в Женеве.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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