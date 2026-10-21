AMD добавила поддержку апскейлера FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 6000

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| Новость | Платформа ПК

Владельцы видеокарт Radeon RX 6000 и мобильных чипов Ryzen получили официальный доступ к технологии FSR 4.1 после релиза пакета драйверов от AMD. Внедрение этого апскейлера, дорисовывающего пиксели для повышения производительности графики в ресурсоемких задачах, охватывает весь модельный ряд архитектуры RDNA 2.

Программное обеспечение направлено на повышение показателя смены кадров в секунду (FPS) и точное геометрическое отображение движущихся объектов.

Автор: amd Источник: www.amd.com

Помимо дискретных решений, поддержка появилась на интегрированных видеоядрах гибридных процессоров серий AI 9, а также AI Max 300 и 400. Для работы на мобильных компьютерах с ограниченным энергопотреблением выпущена специальная версия программного кода.

Автор: amd Источник: www.amd.com

Облегченный вариант предназначен для портативных геймерских приставок с процессорами Z2 Extreme и Z2 A. Бренд ASUS уже анонсировал интеграцию новой функции для консоли ROG Ally и линейки ноутбуков TUF A14. Запуск алгоритмов на портативной технике других марок потребует прямой загрузки драйверов от самих производителей электроники, при этом инженеры AMD продолжат увеличивать количество поддерживаемых платформ для стандарта FSR 4.1.

Источник: 4pda

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