Оператор Мегафон: миллион за красивый номер телефона

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Согласно исследованию аналитиков «МегаФона», в 2026 году среди россиян сохраняется устойчивый спрос на телефонные номера с эстетически привлекательными цифровыми сочетаниями. Наиболее востребованными цифрами в таких комбинациях стали 9, 7 и 0.

Автор: Océanos y dados Источник: commons.wikimedia.org

Структура рынка по категориям номеров демонстрирует явный перекос в сторону бюджетных решений: доля «бронзовых» номеров достигает 79 % от общего объёма продаж, тогда как на «серебряные» варианты приходится только 18 %.

Портрет типичного покупателя «красивых» номеров складывается из нескольких характеристик. Преобладающая возрастная группа — 31-45 лет (50 % покупок). За ней следуют клиенты 46-65 лет (19 %) и 21-30 лет (18 %). Гендерный анализ выявляет значительный разрыв: мужчины формируют 70 % спроса, женщины — 30 %.

В премиальном сегменте (VIP-номера) потребительские предпочтения приобретают иную конфигурацию: лидирующие позиции занимают комбинации с цифрами 9, 6 и 3. Географически этот сегмент концентрируется в столичных агломерациях — на Москву и Санкт-Петербург приходится 49 % продаж VIP-номеров. Отдельные эксклюзивные комбинации реализуются по цене свыше 1 млн рублей. Примечательная деталь покупательского поведения: 34 % клиентов изначально ориентированы на конкретную комбинацию и не прибегают к просмотру каталога.

Региональная картина спроса выходит за рамки столичных рынков. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, выраженную заинтересованность демонстрируют абоненты из Дагестана, Краснодарского края и Чечни. В число регионов с заметной активностью также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра. Ценовой уровень в регионах остаётся ниже столичного: так, в Свердловской области максимальная зафиксированная стоимость номера превысила полмиллиона рублей.

Источник: Первый технический

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 706 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог Смартфоны и телефоны 832 11915 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.