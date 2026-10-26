Оператор Мегафон: миллион за красивый номер телефона

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Согласно исследованию аналитиков «МегаФона», в 2026 году среди россиян сохраняется устойчивый спрос на телефонные номера с эстетически привлекательными цифровыми сочетаниями. Наиболее востребованными цифрами в таких комбинациях стали 9, 7 и 0.

Структура рынка по категориям номеров демонстрирует явный перекос в сторону бюджетных решений: доля «бронзовых» номеров достигает 79 % от общего объёма продаж, тогда как на «серебряные» варианты приходится только 18 %.

Портрет типичного покупателя «красивых» номеров складывается из нескольких характеристик. Преобладающая возрастная группа — 31-45 лет (50 % покупок). За ней следуют клиенты 46-65 лет (19 %) и 21-30 лет (18 %). Гендерный анализ выявляет значительный разрыв: мужчины формируют 70 % спроса, женщины — 30 %.

В премиальном сегменте (VIP-номера) потребительские предпочтения приобретают иную конфигурацию: лидирующие позиции занимают комбинации с цифрами 9, 6 и 3. Географически этот сегмент концентрируется в столичных агломерациях — на Москву и Санкт-Петербург приходится 49 % продаж VIP-номеров. Отдельные эксклюзивные комбинации реализуются по цене свыше 1 млн рублей. Примечательная деталь покупательского поведения: 34 % клиентов изначально ориентированы на конкретную комбинацию и не прибегают к просмотру каталога.

Региональная картина спроса выходит за рамки столичных рынков. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, выраженную заинтересованность демонстрируют абоненты из Дагестана, Краснодарского края и Чечни. В число регионов с заметной активностью также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра. Ценовой уровень в регионах остаётся ниже столичного: так, в Свердловской области максимальная зафиксированная стоимость номера превысила полмиллиона рублей.

Источник: Первый технический