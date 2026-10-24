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Обновление ColorOS 17 на базе Android 17 начало поступать на смартфоны OnePlus и OPPO раньше объявленного графика. Первым стабильную версию получил флагман OnePlus 15, а среди устройств OPPO обновление доступно для пяти моделей серий Find X9 и Find N6. Изначально массовое распространение прошивки на международном рынке планировалось начать 29 октября.

Для OnePlus 15 обновление распространяется в Индии под номером CPH2745 17 .0.0.102(EX01). Пользователям бета-версии потребуется загрузить пакет объёмом около 540 МБ, тогда как переход с предыдущей стабильной прошивки потребует более 3,5 ГБ. Установка доступна через раздел обновления ПО в настройках смартфона.

В список получивших прошивку OPPO вошли Find X9, Find X9 Pro, Find X9 Ultra, Find X9s и складной Find N6. Для четырёх моделей серии Find X9 обновление распространяется в Индии, Индонезии и Малайзии, а для Find N6 — в Таиланде. OPPO постепенно расширяет географию обновления.

ColorOS 17 получила переработанный интерфейс с более плавными анимациями, а также новые функции искусственного интеллекта для работы с фотографиями, заметками и повседневными задачами. В системе появились инструменты обнаружения поддельных лиц и синтетических голосов. Доступность отдельных функций зависит от модели смартфона и региона.

Источник: gizmochina