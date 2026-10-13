Батарея на 23800 мА*ч, три камеры и проектор: представлен смартфон 8849 Tank 2 Pro Laser

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Компания Unihertz без лишнего шума представила защищенный смартфон 8849 Tank 2 Pro Laser. Активной рекламы этого аппарата действительно не было, что вполне объяснимо. Дело в том, что перед нами — перевыпуск модели 8849 Tank 2 Pro, что вышла на свет ещё весной 2024 года. Изменений у новинки всего две. Первое — формально новый процессор Mediatek Helio G200, который отличается от исходного G99 лишь парой незначительных деталей. Второе — обновленный лазерный проектор, который получил большее разрешение 1280x720, но при этом потерял в максимальной яркости (было 100 Лм, стало 40 Лм).

Автор: Unihertz Источник: 8849tech.com

Остальные параметры не изменились. Спереди покупателя встретит 6,78″ IPS-экран с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 750 нит. Сзади же можно увидеть два «кемпинговых» фонаря и три камеры: главную OmniVision OVA0B40 на 100 МП, телевик Hynix Hi-847 на 8 МП с 3-кратным зумом, а также «модуль ночного видения» Omnivision OV64B. Питается аппарат от огромной батареи на 23800 мА*ч, а заряжается от блока питания мощностью 120 Ватт. Из других параметров смартфон предлагает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, ИК-порт, FM-радио и разъём для подключения наушников.

Официальная цена 8849 Tank 2 Pro Laser в версии 12/256 составила 399 долларов или 34 тысячи рублей.

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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