Биометрический анализ отпечатков пальцев на скульптурах Терракотовой армии показал, что в изготовлении глиняного войска для императора Цинь Шихуана наряду со взрослыми мужчинами участвовали женщины и подростки. Результаты исследования специалистов под руководством археолога Сяоси Ли из Музея мавзолея императора Цинь Шихуана совместно со специалистами Шаньдунского университета представлены в издании Journal of Cultural Heritage.

Погребальный комплекс правителя Цинь Шихуана был обнаружен в 1974 году около города Сиань. Памятник III века до нашей эры включает около 8000 глиняных воинов в натуральную величину, сотни боевых колесниц и скульптур лошадей. Долгое время в историографии считалось, что изготовлением фигур занимались исключительно взрослые мужчины. Письменные хроники, включая «Ши цзи» древнекитайского историка Сыма Цяня, сообщали о направлении сотен тысяч работников со всей империи, однако точный демографический состав ремесленных бригад оставался неизвестным.

Чтобы получить прямые биологические свидетельства, археологи исследовали папиллярные линии на поверхностях фигур. В итоговую выборку вошли 79 отпечатков с 36 статуй, найденных на участке T23 в первой погребальной яме. Следы сохранились на сырой глине при лепке голов, рук, поясов и монтаже пластин доспехов. Авторы измерили среднюю ширину гребней отпечатков и сопоставили показатели с половозрастной структурой с помощью байесовской модели вероятностного анализа. В расчетах также учли естественную усадку глины при сушке и обжиге.

Следы пальцев древних мастеров на фигуре терракотового воина (образец № G11-10): а) поверхностный (плоский) отпечаток кожи на затылке скульптуры; б) объемный рельефный оттиск, оставленный на одной из заклепок доспеха. Автор: Xiaoxi Li Источник: phys.org

Моделирование показало, что взрослые мужчины оставили около 45% изученных отпечатков. Доля следов взрослых женщин составила 32,7%, а еще 22,3% пришлись на детей и подростков в возрасте до 15 лет. Таким образом, суммарно на женщин и несовершеннолетних пришлось более половины выявленных следов.

Погребальный комплекс Цинь Шихуана. Автор: Alexander Schimmeck Источник: unsplash.com

Авторы отмечают, что распределение отпечатков отражает структуру выборки, а не демографическую перепись всех строителей мавзолея. Тем не менее биометрические данные подтверждают привлечение женщин и юных работников к государственному керамическому производству эпохи Цинь. Это согласуется с текстами на бамбуковых планках и надписями на лаковых изделиях того периода, где зафиксированы женский труд и регламентированная система подготовки учеников.

Источник: sciencedirect.com