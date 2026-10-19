Маленький смартфон для самых скрытных: представлен Brax Wink с отсоединяемой клавиатурой

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Американский стартап Brax Technologies представил необычный смартфон с индексом Wink. Новинка создана для самых таинственных покупателей, которые хотят остаться максимально незамеченными. Центральной составляющей модели стала Android-прошивка BraxOS, которая полностью лишена сервисов Google, а при желании может быть собрана самим пользователем из исходников. В систему встроены такие вещи, как отзыв разрешений у всех приложений, функция очистки памяти при перезагрузке и даже возможность смены IMEI, что вообще-то запрещено законом во многих странах.

Автор: Brax Источник: mt.today

Внешне Brax Wink выглядит как небольшой QWERTY-смартфон, однако при желании половинку с экраном можно отсоединить и использовать отдельно. На место клавиатуры стартап предлагает установить модуль с дополнительной батареей неизвестной ёмкости. Из других внешних особенностей можно выделить тумблер, позволяющий отключить микрофоны и камеры. Что касается технических параметров, то смартфон предлагает процессор Mediatek Dimensity 7500, 8/128 ГБ памяти, поддержку карточек MicroSD, OLED-дисплей с диагональю 4 дюйма, одну камеру на 50 МП (селфи-модуль отсутствует), Wi-Fi 6e, eSIM, USB 3.2 и разъём для подключения наушников.

Автор: Brax Источник: mt.today

Цена Brax Wink в рамках предзаказа составляет $480 (43 тысяч рублей). Общий тираж смартфона будет небольшим — всего 3000 штук. Первые покупатели получат свои устройства летом 2027 года.

Источник: MT

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 255 0
Автор Mobilkin Рейтинг +845.80
Блог Смартфоны и телефоны 830 11840 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...