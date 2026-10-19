Американский стартап Brax Technologies представил необычный смартфон с индексом Wink. Новинка создана для самых таинственных покупателей, которые хотят остаться максимально незамеченными. Центральной составляющей модели стала Android-прошивка BraxOS, которая полностью лишена сервисов Google, а при желании может быть собрана самим пользователем из исходников. В систему встроены такие вещи, как отзыв разрешений у всех приложений, функция очистки памяти при перезагрузке и даже возможность смены IMEI, что вообще-то запрещено законом во многих странах.

Внешне Brax Wink выглядит как небольшой QWERTY-смартфон, однако при желании половинку с экраном можно отсоединить и использовать отдельно. На место клавиатуры стартап предлагает установить модуль с дополнительной батареей неизвестной ёмкости. Из других внешних особенностей можно выделить тумблер, позволяющий отключить микрофоны и камеры. Что касается технических параметров, то смартфон предлагает процессор Mediatek Dimensity 7500, 8/128 ГБ памяти, поддержку карточек MicroSD, OLED-дисплей с диагональю 4 дюйма, одну камеру на 50 МП (селфи-модуль отсутствует), Wi-Fi 6e, eSIM, USB 3.2 и разъём для подключения наушников.

Цена Brax Wink в рамках предзаказа составляет $480 (43 тысяч рублей). Общий тираж смартфона будет небольшим — всего 3000 штук. Первые покупатели получат свои устройства летом 2027 года.

Источник: MT