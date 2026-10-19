WALLHACK представила стеклянный коврик для мыши на мировом рынке

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания WALLHACK представила свою новую разработку — стеклянный коврик для мыши SP-005. Этот аксессуар, отличающийся поверхностью из закаленного стекла и декоративными элементами красного цвета, появится на мировом рынке 22 октября. Производитель заявляет о низком коэффициенте трения и точном контроле движений мыши на коврике SP-005.

Стеклянный коврик SP-005 для мыши
Стеклянный коврик SP-005 для мыши
Автор: WALLHACK Источник: wallhack.com

Новый коврик для мыши SP-005 обладает размерами 44 на 51 сантиметр, что предоставляет обширное игровое пространство. Согласно официальной информации, коврик изготовлен из закаленного стекла и оснащен силиконовым основанием. Производитель также акцентирует внимание на особой обработке краев коврика, призванной сгладить переход между поверхностью коврика и столом. В комплекте с ковриком поставляется чехол для транспортировки.

Источник: notebookcheck

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Автор PavelLBB Рейтинг +584.20
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