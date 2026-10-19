Бум электромобилей обернулся нехваткой воды: добыча лития истощает ресурсы США

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Масштабное расследование Inside Climate News и Columbia Journalism Investigations выявило серьезный кризис на стыке «зеленого» энергоперехода и дефицита пресной воды в засушливых регионах американского Запада. По данным аналитиков, изучивших около 540 проектируемых и разрабатываемых литиевых шахт по всему миру, почти две трети будущих добывающих проектов в США затрагивают наиболее уязвимые и бедные социально-экономические общины. Эпицентром конфликта стал округ Империал в Калифорнии (район озера Солтон-Си), где запасы подземных рассолов содержат объемы лития, теоретически способные обеспечить батареями до 375 миллионов электромобилей.

Для полного развития «Литиевой долины» в Калифорнии потребуется в пять раз больше воды, чем доступно для всех несельскохозяйственных нужд округа
Для полного развития «Литиевой долины» в Калифорнии потребуется в пять раз больше воды, чем доступно для всех несельскохозяйственных нужд округа
Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Однако амбициозный план по превращению региона в «Литиевую долину» упирается в катастрофическую нехватку водных ресурсов на фоне многолетней засухи и обмеления реки Колорадо. Согласно оценкам экспертов Северо-Западного университета, к середине текущего столетия большинство зон добычи лития столкнутся с жестким водным стрессом. Так, только для полного развития проектов в долине Солтон-Си потребуется до 100 тысяч акро-футов пресной воды ежегодно — это примерно в пять раз больше, чем доступно для всех несельскохозяйственных нужд всего округа в условиях жестких федеральных ограничений.

Ситуация усугубляется регуляторными изменениями: администрация Дональда Трампа включила ключевой местный проект «Hell's Kitchen» компании Controlled Thermal Resources в программу ускоренной выдачи федеральных инфраструктурных разрешений. При этом Белый дом ранее отменил введенное при прежней администрации требование к разработчикам заключать с местными сообществами юридически обязывающие соглашения о социальной и экологической пользе (community-benefit agreements), лишив уязвимые малоимущие общины ключевого рычага контроля над промышленниками.

Разработчики новых предприятий делают ставку на технологию прямой экстракции лития (DLE) с замкнутым циклом рециркуляции, заявляя, что вода не будет расходоваться впустую. Тем не менее, независимые гидрологи и экологические активисты сомневаются в эффективности технологии на практике, указывая на сопутствующие риски истощения водоносных горизонтов, ущерб местным водно-болотным угодьям и усугубление социально-экономического неравенства в регионе, где местные жители уже платят одни из самых высоких счетов за воду в штате.

Источник: Climate News

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