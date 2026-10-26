Apple завершила разработку iOS 27.2: что изменится на iPhone

Apple завершила работу над iOS 27.2 — крупным обновлением операционной системы для iPhone, которое объединит новые смартфоны компании на общей версии ПО. Релиз ожидается на неделе 26 октября, а среди изменений — новые возможности FaceTime, обновления Siri AI и поддержка профилей в приложении Apple TV. При этом обновлённое приложение «Здоровье», которое также готовит компания, в этот выпуск не войдёт.

Обновление продолжает необычную схему выпуска ПО Apple: складной iPhone Duo получил отдельную версию iOS 27.1, тогда как остальные совместимые модели перейдут на iOS 27.2. После этого устройства снова будут использовать единую основную версию системы. Среди изменений для пользователей — возможность одновременно задействовать две камеры в FaceTime, напоминания о днях рождения во время звонков и обновлённый интерфейс приложения «Подкасты».

Обновления затронут и другие сервисы. Apple Music получит новую иконку, а приложение Apple TV — поддержку пользовательских профилей. Siri AI обзаведётся дополнительными языками, однако немецкий пока не появится, а сама система продолжит работать в режиме бета-тестирования. Для пользователей в Евросоюзе также предусмотрены изменения в механизме запроса разрешения на отслеживание активности приложениями.

Не все запланированные нововведения успели к выпуску. Новое приложение «Здоровье» ожидается позднее — предположительно, в iOS 27.3, которую могут выпустить в декабре 2026 года. Помимо перечисленных функций, Apple могла исправить ошибки и оптимизировать работу системы, однако подробный окончательный список изменений на момент публикации ещё не был доступен.

Источник: mobiflip