Apple обрекла предзаказы iPhone Duo на провал, направив 80% первой партии в магазины

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Первые покупатели складного iPhone Duo столкнулись с нехваткой устройств не только из-за высокого спроса: Apple могла изначально выделить для интернет-предзаказов всего 20% стартовой партии. Около 80% смартфонов компания направила в собственные розничные магазины, сообщает PhoneArena со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

По информации Гурмана, такое распределение запасов объясняет, почему доступные для предзаказа устройства закончились менее чем за полчаса. Покупатели, которым удалось приобрести iPhone Duo в день начала продаж, во многих случаях получали смартфон после личного посещения магазина и ожидания в очереди. Apple не раскрывала ни общий объём первой партии, ни точное распределение устройств между каналами продаж.

При этом запасы оказались небольшими даже в физических магазинах. По данным Гурмана, в некоторых торговых точках находилось около 50 смартфонов, а в крупных флагманских магазинах — примерно 250. Для сравнения, поставки обычных моделей iPhone в отдельные магазины могут исчисляться сотнями и тысячами устройств. Пятая авеню в Нью-Йорке, где проходила презентационная часть запуска с участием руководителей Apple, предположительно получила больше аппаратов.

Даже крупные магазины не могли удовлетворить спрос. По сравнению с обычными поставками iPhone это крайне небольшие объёмы. При этом речь идёт об оценках источников, а не об официальной статистике Apple: компания не подтвердила ни количество выпущенных устройств, ни пропорции их распределения

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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