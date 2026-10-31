Apple обрекла предзаказы iPhone Duo на провал, направив 80% первой партии в магазины

Первые покупатели складного iPhone Duo столкнулись с нехваткой устройств не только из-за высокого спроса: Apple могла изначально выделить для интернет-предзаказов всего 20% стартовой партии. Около 80% смартфонов компания направила в собственные розничные магазины, сообщает PhoneArena со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

По информации Гурмана, такое распределение запасов объясняет, почему доступные для предзаказа устройства закончились менее чем за полчаса. Покупатели, которым удалось приобрести iPhone Duo в день начала продаж, во многих случаях получали смартфон после личного посещения магазина и ожидания в очереди. Apple не раскрывала ни общий объём первой партии, ни точное распределение устройств между каналами продаж.

При этом запасы оказались небольшими даже в физических магазинах. По данным Гурмана, в некоторых торговых точках находилось около 50 смартфонов, а в крупных флагманских магазинах — примерно 250. Для сравнения, поставки обычных моделей iPhone в отдельные магазины могут исчисляться сотнями и тысячами устройств. Пятая авеню в Нью-Йорке, где проходила презентационная часть запуска с участием руководителей Apple, предположительно получила больше аппаратов.

Даже крупные магазины не могли удовлетворить спрос. По сравнению с обычными поставками iPhone это крайне небольшие объёмы. При этом речь идёт об оценках источников, а не об официальной статистике Apple: компания не подтвердила ни количество выпущенных устройств, ни пропорции их распределения

Источник: phonearena