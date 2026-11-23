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Apple рискует уступить Google в развитии ИИ-ассистентов: полноценная версия Siri, способная самостоятельно выполнять сложные задачи на компьютере и взаимодействовать с разными приложениями, может появиться только в конце 2027 года. При этом Google уже предлагает агентские функции в Gemini Intelligence для смартфонов Pixel 11 Pro.

До появления полноценного ИИ-агента Apple намерена расширить возможности Siri по управлению приложениями. Уже в декабре голосовой помощник должен получить поддержку многоэтапных действий в собственных приложениях компании, а в следующем году — и в сторонних. Например, пользователь сможет одной командой найти фотографию, обрезать её и отправить по электронной почте. Для этого Apple использует механизм App Intents, позволяющий Siri обращаться к заранее предусмотренным функциям приложений.

Настоящий ИИ-агент должен работать иначе: самостоятельно просматривать интернет, переходить между программами, выбирать подходящие инструменты и выполнять последовательность действий без необходимости заранее создавать отдельную интеграцию для каждой операции.

Apple уже ищет специалистов для разработки системы, способной пользоваться компьютером подобно человеку, однако, по оценке специалистов из отрасли, ждать её выхода придётся как минимум до конца 2027 года. Получается, что даже владельцы iPhone 18 Pro могут получить подобную возможность существенно позже пользователей конкурирующих смартфонов.

Источник: phonearena