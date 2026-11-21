Юбилейный iPhone к 20-летию линейки может получить титановый корпус, увеличенный экран и более мощную систему камер, сохранив при этом тонкий дизайн iPhone Air. Apple, по сообщениям инсайдеров, рассматривает новый подход к конструкции флагмана. Речь идёт о модели, которую источники называют iPhone 20 Pro и ожидают осенью 2027 года.

Основная идея — устранить компромиссы, на которые пришлось пойти ради тонкости iPhone Air. У этой модели одна основная камера и сравнительно небольшая батарея. В юбилейном Pro корпус может стать немного толще, зато освободившееся пространство позволит разместить блок из трёх камер и аккумулятор большей ёмкости. При этом смартфон должен сохранить визуальную лёгкость Air и производительность флагманской серии.

Ещё одно возможное изменение — возвращение титана. Apple использовала этот материал в iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro, но затем перешла на алюминиевые корпуса в Pro-линейке. Теперь инсайдер Fixed Focus Digital утверждает, что титан уже применяется в ранних инженерных прототипах iPhone 20 Pro. Также обсуждается более округлая конструкция со стеклом, плавно переходящим в тонкую металлическую рамку. По предварительным сведениям, рамки вокруг экрана могут сократиться примерно до 1 мм.

Однако пока неизвестно, какие из этих решений дойдут до серийного производства. Возвращение титана потребует особого внимания к охлаждению: алюминий лучше проводит тепло, а в более тонком корпусе отводить его сложнее. PhoneArena предполагает, что Apple может перенести в юбилейную модель конструктивные решения iPhone Air, разместив ключевые компоненты на специальной площадке для рассеивания тепла. Если компания действительно объединит тонкий корпус, увеличенную батарею и полноценную систему камер, юбилейный смартфон сможет исправить главные недостатки Air, не жертвуя возможностями Pro.

Источник: phonearena