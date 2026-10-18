Аналитики: подорожание памяти привело к экономии на дисплеях у смартфонов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

В 2026 году структура затрат на производство смартфонов претерпела существенные изменения. Если раньше наибольшая доля себестоимости приходилась на процессор, камеры и дисплей, то теперь ситуация кардинально изменилась — резкий рост цен на оперативную память и накопители заставил производителей искать способы сокращения расходов на другие компоненты.

Автор: -shatter- Источник: creator.nightcafe.studio

Согласно данным аналитической компании UBI Research, в устройствах среднего ценового сегмента на память сегодня приходится порядка 40% стоимости комплектующих. В моделях стоимостью менее $400 этот показатель может превышать половину себестоимости. Даже в флагманских аппаратах модули DRAM обходятся производителям дороже, чем сами процессоры.

Китайские источники сообщают, что закупочная стоимость комплекта памяти объёмом 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя выросла за год более чем в четыре раза. Показательным примером служит новая линейка iPhone 18 Pro: доля памяти в её себестоимости, по имеющимся оценкам, увеличилась с 10% до 30%.

Главной статьёй для экономии производители выбрали дисплеи. По подсчётам UBI Research, ещё в первой половине 2025 года затраты на память и экран во флагманских моделях были примерно равны. Однако уже во второй половине 2026 года прогнозируется, что доля памяти превысит 40% себестоимости, тогда как расходы на дисплей сократятся до однозначных значений в процентном выражении.

Дополнительным способом снижения затрат стал возврат к использованию LTPS-матриц вместо более совершенных LTPO-панелей в отдельных дорогих моделях — некоторые китайские бренды уже применяют эту практику, позволяющую сэкономить несколько долларов на каждом устройстве.

Источник: 4PDA

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...