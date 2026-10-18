Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В 2026 году структура затрат на производство смартфонов претерпела существенные изменения. Если раньше наибольшая доля себестоимости приходилась на процессор, камеры и дисплей, то теперь ситуация кардинально изменилась — резкий рост цен на оперативную память и накопители заставил производителей искать способы сокращения расходов на другие компоненты.

Согласно данным аналитической компании UBI Research, в устройствах среднего ценового сегмента на память сегодня приходится порядка 40% стоимости комплектующих. В моделях стоимостью менее $400 этот показатель может превышать половину себестоимости. Даже в флагманских аппаратах модули DRAM обходятся производителям дороже, чем сами процессоры.

Китайские источники сообщают, что закупочная стоимость комплекта памяти объёмом 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя выросла за год более чем в четыре раза. Показательным примером служит новая линейка iPhone 18 Pro: доля памяти в её себестоимости, по имеющимся оценкам, увеличилась с 10% до 30%.

Главной статьёй для экономии производители выбрали дисплеи. По подсчётам UBI Research, ещё в первой половине 2025 года затраты на память и экран во флагманских моделях были примерно равны. Однако уже во второй половине 2026 года прогнозируется, что доля памяти превысит 40% себестоимости, тогда как расходы на дисплей сократятся до однозначных значений в процентном выражении.

Дополнительным способом снижения затрат стал возврат к использованию LTPS-матриц вместо более совершенных LTPO-панелей в отдельных дорогих моделях — некоторые китайские бренды уже применяют эту практику, позволяющую сэкономить несколько долларов на каждом устройстве.

Источник: 4PDA