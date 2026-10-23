Титановая отвёртка Apex V2 вмещает до 14 бит и складывается до 9,8 см

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| Новость | Инструменты и запчасти

Компания Ant Design представила складную отвёртку Apex V2, которая объединяет держатель сменных насадок, магнитный механизм фиксации и компактный титановый корпус. Инструмент рассчитан на повседневное ношение и позволяет менять конфигурацию под разные задачи — от ремонта мебели до работы с мелкой электроникой. Максимальная комплектация включает 14 прецизионных бит, а длина инструмента составляет всего 98 мм.

Автор: Ant Design Источник: antdesign.com

Разработчики предусмотрели три сменных держателя: на пять и восемь стандартных бит размером 1/4 дюйма, а также на 14 миниатюрных насадок формата 4 мм. Последний вариант предназначен для ремонта ноутбуков, камер, очков и других устройств с мелким крепежом. Магазин с насадками устанавливается в корпус и извлекается отдельно, поэтому пользователю не нужно носить биты россыпью в кармане.

Рабочий рычаг фиксируется в двух положениях — под углом 180° для обычного завинчивания и 90° для работы в ограниченном пространстве с более удобным приложением усилия. Корпус изготовлен из титана Grade 5, а магнитный наконечник удерживает сменную биту. Габариты инструмента составляют 9,8 x 3,7 x 1,5 см, масса в зависимости от комплектации — от 146 до 161 г.

Автор: Ant Design Источник: antdesign.com

На корпус нанесена линейка с дюймовой и метрической шкалами, предусмотрена съёмная клипса для ношения в кармане. В качестве дополнительных аксессуаров компания предлагает удлинитель с пузырьковым уровнем и металлическую насадку-карандаш. Проект Apex V2 готовят к запуску на Kickstarter: заявленная розничная цена составляет 129 долларов, а стартовый уровень участия в кампании начинается с 79 долларов.

Источник: antdesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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