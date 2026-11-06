Разводной ключ, трещотка и плоскогубцы: NexTool выпустила необычный карманный мультитул

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Компания NexTool представила мультитул Walker W20 Pro, который объединяет разводной ключ с храповым механизмом, плоскогубцы и набор инструментов для мелкого ремонта. Устройство весит всего 172 г и складывается до 124 мм в длину. Главная особенность конструкции — возможность переключать ключ между обычным режимом работы и трещоткой, не снимая губки с крепежа.

Автор: NexTool Источник: newatlas.com

Разводной механизм раскрывается на 25 мм и регулируется рифлёным колесиком. В режиме трещотки пользователь может поворачивать гайку короткими движениями, не переставляя инструмент после каждого оборота. Для изменения направления вращения достаточно перевернуть ключ. Это особенно удобно при работе в тесных пространствах, где полноценный поворот обычного гаечного ключа затруднён.

Если требуется захватить деталь, корпус раскрывается и превращается в плоскогубцы с узкими и обычными губками, кусачками и инструментом для обжима проводов. В рукоятки также встроены складной нож с лезвием длиной 43 мм, напильник и монтировка. Отдельный выдвижной держатель рассчитан на четырёхмиллиметровые биты. В комплект входит двусторонняя насадка с крестовой отвёрткой Phillips № 2 и плоским шлицем шириной 3,5 мм.

Автор: NexTool Источник: newatlas.com

Корпус получил стальную трёхслойную конструкцию и алюминиевые накладки из сплава 5052. Производитель заявляет, что инструмент выдерживает крутящий момент до 50 Н·м, падение с высоты одного метра и температуры от −35 до +60 °C. По сочетанию массы и возможностей W20 Pro занимает промежуточное положение между более лёгким Walker W20 весом 163 г и крупным W40 массой 313 г. Стоимость новинки составляет около 50 долларов.

Источник: nextoolstore

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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