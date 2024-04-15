Обзор облачного Wi-Fi термометра-гигрометра TH01 за 389 рублей

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Ещё совсем недавно «умный дом» был чем-то очень дорогим. Сейчас стоимость некоторых компонентов умного дома настолько низка, что это удивляет.

Устройство, о котором я расскажу, питается от батареек, подключается к интернету по Wi-Fi и позволяет дистанционно отслеживать температуру и влажность, строить графики изменения этих параметров в течение часов, дней, месяцев и даже лет, предупреждать о выходе параметров за установленные границы, а также создавать сценарии для управления другими устройствами умного дома.

Это маленькое устройство называется TH01 и работает на платформе Tuya. Оно подключается по Wi-Fi к домашнему роутеру и передаёт данные в облако. Смотреть температуру и влажность, а также управлять устройством можно в приложениях Tuya, Smart Life, а также в многочисленных приложениях российских производителей систем умного дома, работающих на этой же платформе.

В очень маленькой коробочке помимо самого устройства можно обнаружить инструкцию, двусторонний скотч для крепления устройства на стену и скрепку для нажатия кнопки синхронизации.

Питается устройство от двух батареек AAA. Несмотря на «прожорливость» Wi-Fi, батареек должно хватать на долго, благодаря хитрому алгоритму: если температура и влажность существенно не меняются, Wi-Fi включается на несколько секунд раз в час и передаёт текущие данные. При существенном изменении температуры или влажности, устройство начинает передавать данные раз в минуту.

Судя по всему, в этом устройстве используется хороший датчик температуры и влажности. В инструкции указана точность измерения температуры 1% в диапазоне от -20 до +60°C и точность измерения влажности 5% в диапазоне от 0 до 100%. В реальности расхождение с точным прибором всего одна десятая градуса и около 3% влажности.

Плагин устройства для Tuya отличный: текущая температура и влажность показываются прямо на иконке датчика (это есть далеко не у всех умных термометров). На основном экране одновременно отображаются текущие данные и данные за последние пять часов. В архивных данных можно смотреть температуру и влажность за каждый час, каждый день и каждый месяц. Есть не только поддержка сценариев, но и режимы предупреждения о выходе температуры или влажности за границы указанного диапазона. Отображается заряд батареек и есть предупреждение о необходимости их замены.

Применений у этого устройства может быть множество, например использование дома для работы совместно с другими устройствами по сценариям (включить кондиционер за час до вашего прихода домой, если жарко или включить увлажнитель, если влажность ниже комфортной), или использование на даче для дистанционного контроля температуры и предупреждении о её критическом снижении.

Необходимо помнить, что как и любое Wi-Fi устройство, работающее от батареек, этот термометр-гигрометр передаёт данные не непрерывно, а раз в час или раз в минуту.

Устройство порадовало точностью и хорошим софтом. Пожалуй, единственный его недостаток — отсутствие собственного экрана для отображения температуры и влажности. Подобные устройства с экраном стоят существенно дороже, но есть дешёвый выход: купить за 189 рублей дополнительный «не умный» термометр-гигрометр TH05-S. Точность у него такая же (похоже, датчики одинаковые), зато появляется «бонус» в виде возможности расположения двух устройств в разных местах помещения.

Чтобы дать ссылки, я вынужден пометить обзор, как рекламу.

Страница облачного термометра-гигрометра TH01 на Aliexpress тут, но покупать его там не надо. :) Дело в том, что этот же продавец продаёт его в разделе «одна цена» за 389 рублей. В этом разделе нет прямых ссылок на товары, я дам ссылку на поиск «Tuya TH01» и, скорее всего, TH01 окажется первым.

Обратите внимание, что в разделе «одна цена» есть точно такое же с виду устройство по такой же цене, но в белой коробке. Оно называется TH08 и у него ниже точность измерения и возможно другой плагин Tuya. За 299 рублей есть такое же с виду устройство, но работающее не по Wi-Fi, а по Bluetooth. Для его дистанционной работы дополнительно понадобится Bluetooth-шлюз Tuya, впрочем по такой же цене продаётся Bluetooth-термометр с экраном TH05, и если у вас уже есть Bluetooth-шлюз, лучше брать вариант с экраном, чем без.

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Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
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Автор ammo ПА Рейтинг +1236.40
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22 комментария

M
Пару месяцев два таких же датчика купил на дачу. Один в помещении разместил, а второй на улице под крышей. По точности согласен, уличный практически всегда по данным совпадает с показаниями из интернета по моей местности. Осталось проверить, на сколько батареек на улице хватит.
ammo
На улице мне кажется он долго не проживёт, он всё таки для помещений. Впрочем, у меня много лет на улице работают подобные датчики, но внутри металлического шкафа IP54.
M
Ну, он лежит в недоступном для воды месте)
Единственное, сколько он от батареек будет жить при высоких/низких температурах
R
Любой шлюз на зигби и пару датчиков температуры и влажности от той же Туай или их клона smart life и у вас больше возможностей и срок работы батарейки от года до двух. Плюс оповещение. Плюс какая либо автоматизация, если присоедините еще или Алису или ХоумКит.
У меня датчик температуры и влажности + датчик открытия окна + кондей дают ровную температуру в помещении в 22 градуса. Правда у меня на бренде Aqara.
ammo
По возможностям (оповещения, автоматизация) разницы нет.
Если предполагается много датчиков, конечно вариант со шлюзом и датчиками Zigbee лучше. Но когда он нужен всего один — Wi-Fi прдпочтительней. У меня такой датчик стоит в гараже, и там больше не будет датчиков. Зачем там зигби городить?
Ю
Херота, которая измеряет температуру 1 раз в час… По факту бесполезная балалайка
M
Показания температуры обновляются раз в минуту.
ammo
Зависит от скорости изменения температуры и влажности. Если меняется медленно, то нет никакого смысла передавать раз в минуту и передача происходит раз в час.
ammo
Я написал, в каких случаях она нужна. У меня подобная стоит в гараже и это действительно полезно. Я всегда вижу, какая там температура.
i
Пользовался парой датчиков wi-fi на даче прошлым летом. Пока было тепло показания собирались исправно даже на расстоянии метров 30+. Но в холодные ночи батарейки стали садиться буквально за пару недель. вот тут я расстроился.
ammo
По моему опыту хорошие щелочные батарейки успешно проживают всю зиму.
M
Типа дюрасела? Я в РБ просто батарейки Хоффорд беру (не знаю, продаются они где еще).
ammo
Duracell AAA это далеко не лучшие батарейки. Не знаю, какие есть в РБ. Посмотрите на моем сайте batterytest.ru
113404987599120471675@google
А там есть возможность экспорта собранных данных в виде таблицы/текста?
M
Да, в виде таблицы экспорт.
ammo
Да, можно отправить себе на почту. Приходит ссылка на файл Excel.
tol13
Датчик от метеостанции работает на комплекте батареек больше года. Этот датчик «сжирает» батарейки за месяц. Зря приобрел. Сейчас в инструкциях пишут всякую ерунду, но не то что надо.
ammo
Нет не зря. Эта штука будет стоять далеко от дома и это позволит отслеживать там температуру.
k
А есть что-то подобное, но для улицы? Хотя бы чтобы просто на экране смартфона температуру увидеть…
ammo
Не встречал. Мне писали, что такие ставили на улице, защищая от погоды пластиковой бутылкой.
M
Купил на озоне еще один датчик, но он оказался чуть другой версии, с синим диодом и пищалкой внутри.
В Туе настройки тоже другие. И если я правильно понимаю суть их работы, то этот датчик может экономнее работать.
https://photos.app.goo.gl/se2zrbpZEkTmkDaR7

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