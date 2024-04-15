Ещё совсем недавно «умный дом» был чем-то очень дорогим. Сейчас стоимость некоторых компонентов умного дома настолько низка, что это удивляет.

Устройство, о котором я расскажу, питается от батареек, подключается к интернету по Wi-Fi и позволяет дистанционно отслеживать температуру и влажность, строить графики изменения этих параметров в течение часов, дней, месяцев и даже лет, предупреждать о выходе параметров за установленные границы, а также создавать сценарии для управления другими устройствами умного дома.

Это маленькое устройство называется TH01 и работает на платформе Tuya. Оно подключается по Wi-Fi к домашнему роутеру и передаёт данные в облако. Смотреть температуру и влажность, а также управлять устройством можно в приложениях Tuya, Smart Life, а также в многочисленных приложениях российских производителей систем умного дома, работающих на этой же платформе.

В очень маленькой коробочке помимо самого устройства можно обнаружить инструкцию, двусторонний скотч для крепления устройства на стену и скрепку для нажатия кнопки синхронизации.

Питается устройство от двух батареек AAA. Несмотря на «прожорливость» Wi-Fi, батареек должно хватать на долго, благодаря хитрому алгоритму: если температура и влажность существенно не меняются, Wi-Fi включается на несколько секунд раз в час и передаёт текущие данные. При существенном изменении температуры или влажности, устройство начинает передавать данные раз в минуту.

Судя по всему, в этом устройстве используется хороший датчик температуры и влажности. В инструкции указана точность измерения температуры 1% в диапазоне от -20 до +60°C и точность измерения влажности 5% в диапазоне от 0 до 100%. В реальности расхождение с точным прибором всего одна десятая градуса и около 3% влажности.

Плагин устройства для Tuya отличный: текущая температура и влажность показываются прямо на иконке датчика (это есть далеко не у всех умных термометров). На основном экране одновременно отображаются текущие данные и данные за последние пять часов. В архивных данных можно смотреть температуру и влажность за каждый час, каждый день и каждый месяц. Есть не только поддержка сценариев, но и режимы предупреждения о выходе температуры или влажности за границы указанного диапазона. Отображается заряд батареек и есть предупреждение о необходимости их замены.

Применений у этого устройства может быть множество, например использование дома для работы совместно с другими устройствами по сценариям (включить кондиционер за час до вашего прихода домой, если жарко или включить увлажнитель, если влажность ниже комфортной), или использование на даче для дистанционного контроля температуры и предупреждении о её критическом снижении.

Необходимо помнить, что как и любое Wi-Fi устройство, работающее от батареек, этот термометр-гигрометр передаёт данные не непрерывно, а раз в час или раз в минуту.

Устройство порадовало точностью и хорошим софтом. Пожалуй, единственный его недостаток — отсутствие собственного экрана для отображения температуры и влажности. Подобные устройства с экраном стоят существенно дороже, но есть дешёвый выход: купить за 189 рублей дополнительный «не умный» термометр-гигрометр TH05-S. Точность у него такая же (похоже, датчики одинаковые), зато появляется «бонус» в виде возможности расположения двух устройств в разных местах помещения.

Чтобы дать ссылки, я вынужден пометить обзор, как рекламу.

Страница облачного термометра-гигрометра TH01 на Aliexpress тут, но покупать его там не надо. :) Дело в том, что этот же продавец продаёт его в разделе «одна цена» за 389 рублей. В этом разделе нет прямых ссылок на товары, я дам ссылку на поиск «Tuya TH01» и, скорее всего, TH01 окажется первым.

Обратите внимание, что в разделе «одна цена» есть точно такое же с виду устройство по такой же цене, но в белой коробке. Оно называется TH08 и у него ниже точность измерения и возможно другой плагин Tuya. За 299 рублей есть такое же с виду устройство, но работающее не по Wi-Fi, а по Bluetooth. Для его дистанционной работы дополнительно понадобится Bluetooth-шлюз Tuya, впрочем по такой же цене продаётся Bluetooth-термометр с экраном TH05, и если у вас уже есть Bluetooth-шлюз, лучше брать вариант с экраном, чем без.