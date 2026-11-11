Наконец-то поступил в продажу Google Pixel Tag

Наконец-то в продаже появились первые официальные трекеры Google — Pixel Tag. Эти компактные устройства, представленные ранее в этом году, позволяют отслеживать ключи, кошельки и багаж с помощью сети Find Hub на Android.

Google Pixel Tag Автор: Google Источник: www.gizmochina.com

Google Pixel Tag имеет размеры 28*46.1*5.4 мм и весит 11.8 грамма с батареей или 8.8 грамма без нее. Корпус выполнен из поликарбоната и металла в единственном цвете Fog, что делает его достаточно тонким для ношения в кошельке. Устройство защищено по стандарту IP67, то есть устойчиво к пыли и может находиться под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

Настройка осуществляется с помощью Fast Pair на телефонах с Android 9 и выше. Find Hub отображает местоположение трекера на карте, а при удалении от устройства используется краудсорсинговая сеть из более чем миллиарда устройств Android с шифрованием данных о местоположении. Вблизи трекера Ultra Wideband позволяет определить направление и расстояние визуально, а Bluetooth Channel Sounding — предоставить подсказки по расстоянию на телефонах с Android 16 и Bluetooth 6.0 или новее.

Google Pixel Tag Автор: Google Источник: www.gizmochina.com

Функциональность включает в себя воспроизведение звука со встроенного динамика, а кнопка на трекере может зазвонить телефон даже в беззвучном режиме. Пользовательская батарея CR2032 рассчитана более чем на год работы, и вы можете поделиться трекером с до 10 людьми. Опциональные уведомления о забытых предметах также доступны, а управление можно осуществлять через Pixel Watch или Gemini в Pixel Buds.

Один Pixel Tag стоит $29.99, а комплект из четырех штук — $99.99. Продажи стартовали 11 ноября. Устройство было впервые представлено в августе вместе с серией Pixel 11 и теперь предлагает пользователям Android альтернативу AirTag и Galaxy SmartTag2. Доступен только в цвете Fog, присоединяется к другим Bluetooth-трекерам, таким как Moto Tag 2.

Что вы думаете о цене в $29.99 за Pixel Tag? Или вы предпочтете использовать другой трекер Find Hub?

Источник: Gizmochina