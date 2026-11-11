Epomaker выпустила беспроводные механические клавиатуры Bamboo75 и Galaxy75

Epomaker недавно демонстрировала Galaxy75, но теперь официально представила эту клавиатуру вместе с новой моделью — Bamboo75. Она использует схожую, но не идентичную раскладку с Galaxy75, но заменяет пастельную цветовую гамму и минималистичный дизайн Galaxy75 на вдохновленную природой эстетику благодаря корпусу из бамбука и колпачкам клавиш из смеси ABS и PBT с текстурой древесины на верхней части. Есть вариант колпачков с Cherry профилем и боковым нанесением символов.

Как и Galaxy75, Bamboo75 поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth и 2.4 ГГц, а также оснащена аккумулятором емкостью 8000 мАч, хотя Epomaker не приводит никаких данных об автономности. В отличие от Galaxy75, Bamboo75 имеет конструкцию с установкой на поддон, но при этом сохраняет поликарбонатную пластину позиционирования и поставляется с переключателями Epomaker Creamy Jade — комбинацией, которую Epomaker называет «мраморным» звуковым профилем. В клавиатуре используется гибкая печатная плата (PCB) и слотовая пластина, что должно смягчить ощущение удара о дно клавиш в отсутствие системы крепления на прокладках (gasket mount). Epomaker также заявляет о наличии защитного покрытия, но не уточняет его тип.

Bamboo75, как и Galaxy75, совместима с VIA и веб-драйвером Epomaker Hub.

Источник: TechPowerUp